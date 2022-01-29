阿叔青年抢座位 涉砸椅挥拳相向

两名男子在咖啡店抢座位，阿叔被指拿椅子砸青年，青年挥拳还手，导致阿叔受伤被送入医院。

这起事故发生在上周五（1月21日）下午约1时，地点是武吉巴督11街第154座组屋附近的咖啡店。据悉，一名青年与友人当天下午来到咖啡店，友人把水瓶放在桌上占位，两人过后去摊位买食物。

刚买好食物的一名阿叔，虽然看到桌上有水瓶，但他仍坐下用餐。青年与友人回来后发现阿叔“霸占”他们的座位，于是质问对方，随后升级成骂战。

记者昨午走访事发地点，附近店员阿顺（25岁）受访说，他自己并未看到整个事发过程，闻声转头时只见阿叔坐在地上，嘴里说着不太好听的话。一旁的青年显然已被激怒，他不断想要靠近阿叔，但却被他身边同行的女子拦住。“青年的友人曾试图跟阿叔讲道理，但阿叔却不断叫她闭嘴，拒绝沟通。”

不愿透露姓名的咖啡店摊主受访时称，她当时忙着工作，后来听说是双方互骂后，阿叔先拿着椅子砸向青年，青年才会愤而动手打人。

网民汤姆当天路过事发现场，拍下照片并上载至Stomp网站。

据照片显示，阿叔坐在距离咖啡店不远的一个公共座椅上，身旁有两名医护人员正在为他检查伤势。他随后被送上救护车，附近有至少三名警员在场调查。

警方受询时证实接获上述打架案的举报，一名63岁男子在清醒状态下被送入医院，另一名27岁男子目前正协助警方调查。

完整报道，请翻阅2022年1月29日的《新明日报》。