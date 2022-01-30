卫生部：自行ART检测 呈阳者仍应接种追加剂

卫生部说，完成基本冠病疫苗接种程序的公众，感染冠病后仍应接种追加剂，以获得更长时间保护。据冠病疫苗专家团的建议，接种追加剂对冠病康复者是安全的。疫苗接种中心已接获指示为冠病康复者接种追加剂。

公众完成基本冠病疫苗接种程序后，若自行通过抗原快速检测发现感染冠病，仍应接种追加剂。

卫生部昨天发文告说明，完成基本冠病疫苗接种程序的公众，在感染冠病后仍应接种追加剂，以获得更长时间的保护。根据冠病疫苗专家团的建议，接种追加剂对冠病康复者来说是安全的。

疫苗接种中心已接获指示为冠病康复者接种追加剂，不会将他们拒于门外。

不过，如果不愿意接种追加剂，而且在感染冠病时曾求医或在入境新加坡时检测结果呈阳，因此能在HealthHub找到染病记录者，可选择不接种追加剂。这是因为他们的染病经历可被视为接种追加剂，“已完成接种”状态会自动更新，不必采取任何行动。

卫生部进一步指出，这并不适用于那些自行做抗原快速检测（ART）、通过定期轮流检测，或活动前检测发现结果呈阳的人。

这是因为，这些人一般会按照冠病医疗方案二（Protocol 2）自行隔离和康复，染病记录不会反映在政府医疗记录中。若是这样，他们仍须接种追加剂，接种状态有效期才会延长。

适用方案二的病患是ART结果呈阳，但身体状况良好或只出现轻微症状，他们只须自我隔离72小时，下来的检测结果呈阴才可外出，恢复正常活动。

卫生部本月初宣布，从2月14日起，完成基本疫苗接种程序的18岁及以上公众，若没在270天内接种追加剂，“已完成接种”的状态将失效，转为“未完成接种”状态。

基本疫苗接种程序指的是接种两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗，或三剂科兴或国药疫苗，或其他世界卫生组织紧急使用清单上的疫苗及相应剂量。

卫生部建议公众在完成基本疫苗接种程序约五个月后接种追加剂，以确保疫苗提供最佳防护。接种追加剂后，已完成接种的状态就会从原本270天的有效期延长，目前卫生部还未列出失效期。

卫生部：做血清检测无法豁免接种追加剂

此外，许多人也询问卫生部混打mRNA疫苗、科兴或国药疫苗，并且染病后是否仍有必要接种追加剂。

由于这类情况复杂而且取决于事发顺序和间隔时长，卫生部准备在官网增设“计算器”，帮助公众判断是否有必要通过接种追加剂来延长接种状态的有效期。

一般而言，接种两剂mRNA疫苗，或三剂科兴或国药疫苗后，便能在270天内被视为完成接种，只要再接种追加剂或在政府医疗记录上留有染病记录，接种状态有效期便会延长。

卫生部也劝请人们不必通过接受血清检测，试图让自己豁免接种追加剂。

卫生部说，血清检测无法为个人能否抵御冠病造成的重症提供有力证明，检测结果呈阳可能是因曾接种疫苗或染病，无法为个人是否需要接种追加剂提供良好的依据。

卫生部强调：“如有疑问，请前来接种追加剂，让自己获得合理的保护。”