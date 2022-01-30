近万名五至六岁儿童已接种首剂冠病疫苗

近期感染冠病并住院的12岁及以下儿童，占新增住院病患的一半以上。马善高与孙雪玲呼吁家长，尽快为符合条件的孩子登记接种。马善高指出，为儿童接种疫苗不仅是保护他们，同时也是保护社会中的其他群体，尤其是年长人士。

近期住院的冠病患者中，12岁及以下的儿童所占比率最高。截至昨天，近1万名五岁至六岁的儿童已接种首剂冠病疫苗，1万6000多名同年龄层孩童已登记接种。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高与教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲昨天下午走访淡滨尼天地的儿童疫苗接种中心时，呼吁家长尽快为符合条件的孩子登记接种。

孙雪玲受访时说，感染冠病并住院的12岁及以下儿童，占新增住院病患的一半以上。

“接种疫苗可降低受感染的风险，即使受感染也能降低患重病的概率。”

马善高也指出，为儿童接种疫苗不仅是保护他们，同时也是保护社会中的其他群体，尤其是年长人士。

“虽然年长者可能已接种追加剂，能保护他们不引发重症，但避免他们染病的最好方式是确保大家都接种疫苗。”

分发彩色书和书签 缓解儿童打针时紧张情绪

谈及一些家长可能对让孩子接种疫苗感到担忧，马善高说，当局须尊重他们的选择并理解他们的焦虑。他也说，随着越来越多幼童接种疫苗，家长会了解到疫苗是安全的，从而对让孩子接种更有信心。

为缓解儿童接种时的紧张情绪，凝聚家庭理事会（Families For Life）将在淡滨尼天地和尤索夫依萨中学的接种中心分发彩色书和书签。这项计划下来也会逐步扩大到其他儿童接种中心。

17.5万名12岁以下孩童已接种至少一剂疫苗

我国自去年12月27日开始为五岁至11岁的儿童接种冠病疫苗，目前已有17万5000名孩童接种至少一剂疫苗，逾2万5000名孩童已注射两剂疫苗。自本月25日起，符合年龄的儿童不必预约就可在周一至周四到儿童接种中心接种第一剂疫苗。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授早前曾在记者会上透露，截至本月20日，共有逾1500名12岁以下未接种的儿童活跃冠病病例，其中43人入院或在冠病治疗设施接受治疗。

育有三名孩子的冯柔华（40岁，经理）昨日下午带着五岁大的小女儿接种首剂疫苗。因八岁和10岁的儿子在上周接种疫苗后没有出现副作用，冯柔华便决定让女儿也接种。

“因为本地近期的病例又在增加，我觉得还是让女儿接种会比较安全一点。儿子接种了没什么事，所以也不太担心她会有什么副作用。”

陈沛珊（35岁，家庭主妇）则带着八岁的女儿和六岁的儿子一起接种疫苗。她说，因两个孩子的同学们大多已接种第一剂疫苗，所以也决定让他们接种。

“虽然还是会有一点担心，可是我看到孩子的同学接种后没有什么严重的副作用，觉得应该是挺安全的。”