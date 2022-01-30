本地近千家家庭诊所 农历新年期间照常营业

大年除夕至初二（1月31日至2月2日），本地包括523家公共卫生防范诊所（PHPC）在内的988个家庭诊所将继续开放，为有需要的人提供服务。

卫生部在昨天发出的文告中建议，公众如果在假日期间感到不适，可向全科医生或24小时开放的诊所求医；出现咳嗽、喉咙痛和流鼻涕等急性呼吸道感染症状，以及发烧、丧失味觉或嗅觉者则应前往PHPC就诊。

全岛有324家PHPC会在农历新年期间提供冠病检测。11个综合检测中心（Combined Test Centre）也会接收由医生转介去做拭子检测者，预约网址是https://www.go.gov.sg/ari-covid-19-testing。

公众可通过政府网站 查询住所附近诊所名单

公众可通过政府网站等渠道，查询住所附近提供有关服务的诊所名单。当局建议公众先致电诊所确认后才上门，特别是要进行冠病检测和接种疫苗者。

卫生部也提醒公众，只在出现胸痛、呼吸困难和无法控制的出血等严重或可能危及生命的紧急情况，才到医院的急诊室或拨打995求助。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财和卫生部长王乙康昨天通过面簿视频向公众拜年，并提醒拜年四项注意：遵守安全管理措施，遵守五人聚会限制；身体不适不出门；拜访高危人群前先自检；过年饮食要节制，不要过咸过甜。