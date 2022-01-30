西南社理会和社区组织合作 到文礼租赁组屋派新春礼包

派发新春礼包、帮独居或行动不便的年长者大扫除，西南社区发展理事会和社区组织到文礼区租赁组屋送暖，让低收入家庭也能在疫中喜迎新春。

西南社理会今年首度与乐龄辅导中心（SAGE）合作，派发2000份福袋给居住在西南区一房或二房式租赁组屋的居民。管理文礼区的西海岸集选区议员李智陞及西南区市长刘燕玲昨天挨家挨户送礼包。

也是国家发展部长的李智陞在派发新春礼包仪式上说，一些租赁组屋居民生活有困难而向不同机构求助时倍感挑战，政府因此推出“社区联系站”（ComLink）计划，希望同社区伙伴和义工更好地协调和整合资源，为这些居民提供支援。

也是贸工部兼文化、社区及青年部政务部长的刘燕玲说，西南区约有7500户需要帮助的家庭住在租赁组屋，西南社理会每年12月至2月都会举行“欢庆佳节在西南”活动，为区内增添佳节气氛。

她说：“这次送出的除了西南社理会的礼包，还有乐龄辅导中心的福袋，可说是双喜临门。希望在这个新春佳节，让居民感受到双倍温馨。”

这些礼包里有白米、干粮、新年小吃、清洗用品、保健品、一次性口罩和搓手液。

单身退休人士杨德福（68岁）是受惠者之一。他受访时说，住在一房式租赁组屋已11年，平日多数在外用餐，所以一次性口罩对他最实用，他也感谢西南社理会和各组织上门探访。

文礼青年团则动员逾20人，帮助六户人家大扫除。

张亚弟（76岁）七年前动了膝盖手术之后无法久站和蹲下，南洋理工大学一组学生帮了她一个大忙，让她的家焕然一新。

她说：“我和丈夫、儿子同住，他们周末也得上班，没空大扫除，真的很谢谢义工们。”