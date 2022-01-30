莱佛士灯塔定期导览 盼更多年轻人勇闯海事业

为培养公众对海事业的兴趣，新加坡海事及港务管理局将原本只在每年海事周举办的莱佛士灯塔导览活动，拓展为每月两次的定期导览，让更多人有机会了解我国作为国际海事业中心的历史及遗产。

莱佛士灯塔建于1855年，它所在的沙都姆岛（Pulau Satumu）是新加坡领土最南端，航行于繁忙的新加坡海峡中的船舶常在这座岛屿附近转弯。因此，莱佛士灯塔不仅是海员航行中用来确认坐标的重要参考点，也对确保我国的海事安全发挥重要作用。

导览全程约五小时 乘船收听75分钟语音导览

参与导览活动的公众首先在滨海南码头参观新加坡海事展览馆，随后乘船途经圣约翰岛等南部岛屿，前往沙都姆岛，并有机会登上莱佛士灯塔顶部。导览全程约五小时，乘船途中可收听75分钟的语音导览。

海事局是自2012年起在每年4月的新加坡海事周期间为公众推出莱佛士灯塔导览活动。由于反应热烈，该局决定与旅游业者Lion Heartlanders合作，定期举办这项导览。

定期导览活动昨天由交通部长易华仁正式启动。他说：“莱佛士灯塔是新加坡海事业遗产的重要组成部分，它象征着我国海事旅程的坚实基础。”

易华仁指出，未来的海事业将由数码化和去碳化两个关键趋势主导，希望国人通过导览活动了解新加坡作为全球枢纽港口和国际海事中心的作用。

“更重要的是，我希望导览活动能激励新加坡人，尤其是我们的年轻一代，抓住海事业的机遇，并帮助规划我国海事业的下一阶段发展。”

就读新加坡理工学院属下海事学院航海学大专文凭课程的卢秀鹰（21岁）是昨天14名参与导览活动的学生之一。她受访时说：“导览活动的内容与我的专业非常相关，让我丰富了在课堂上学不到的知识。”

她说，虽然听闻一些人入行后，由于长期远离家人而最终选择离开海事业，但她参加导览活动后，更加坚信自己选择了正确的职业道路。

就读国大法学院法律硕士课程的顾光昕（24岁）说：“船舶往来时如果误停在他国水域，可能有遭扣押的风险。听了导游的讲解，在今后海事律师的实践中，我可以给船舶公司提供更具体的风险提示和解决方案。”

导览活动每月第二和第四个星期六出团。年满18岁的公众即日起可上海事局网站订票，普通票58.85元，学生票32.10元，订票平台费另计。