多天 分组 不违规 不少大家庭提早订吃餐馆团圆饭

业者受询时说，今年有更多人提早吃团圆饭，不少熟客因为家庭成员多须分几天吃，而预订超过一天的团圆饭，订单因此有所增加。

明天就是大年除夕，在奥密克戎变种病毒阴影的笼罩下，不少民众选择提早吃团圆饭，除了避开人潮，也可以安排与更多亲友聚餐。

泛太平洋酒店中餐馆海天楼受询时说，今年有更多人提早吃团圆饭，不少熟客因为家庭成员多须分几天吃，而预订超过一天的团圆饭。发言人说：“顾客在除夕前的一周就开始吃团圆饭，临近农历新年的周末预订增加了两成左右。”

专攻瓦煲火锅的奇香煲老板黎绘庆也说，除夕前的周末预订量比往常多了约两三成，过去一周也有更多人来店里聚餐、捞鱼生，这些人多数是朋友和同事。

翡翠餐饮集团新加坡总经理余妍雯说，顾客比去年更早开始询问有关农历新年期间餐馆的预订详情，可能是担心五人堂食限制会导致餐馆的预订更快满额。

为满足顾客想要提早吃团圆饭的需求，同乐集团也提前在1月13日开放新年菜单，集团发言人指出，这有助于分散预订时段，尤其是今年能开放的座位减少了。

同乐集团发言人说，“自从政府宣布农历新年的堂食人数限制后，预订率就有所上升，我们旗下多数餐馆的年除夕预订都满额了。”

素食连锁餐厅绿一点则不接受预订，总裁傅永鸿透露收到许多预订要求，但因为堂食座位减少约30%，为避免超额预订或让食客失望，只允许顾客直接上门、打包或点外卖。

公众江惠珊（30多岁，销售总监）每年的团圆饭都会到中餐馆吃，今年因担心七旬父母的健康，提早在星期一与父母和弟弟到海鲜餐馆享用团圆饭。

育有两个女儿的吴彬彬（42岁，幼儿园教师）则通过面簿直播活动购买了两张新年套餐优惠券，一家四口与父母和小姨一家，共九人到餐馆吃团圆饭。“我的家庭有几十人，要聚会都很难，所以一定要错开时间吃团圆饭。”

吴彬彬说，家人习惯在吃饭前请长辈先用餐，由于分桌，只能通过WhatsApp群组请长辈先开动，“其他时间，我们就只能‘眉目传情’了。”

不少业者与分店 新春期间继续营业

另一方面，受访餐馆的一些分店会在新年期间继续营业，当中翡翠餐饮集团和奇香煲是这两年才在年初一继续营业。

黎绘庆说，奇香煲去年6月刚开业就遇上防疫措施收紧，导致生意欠佳，因此希望在新年期间可以回本，也让顾客走亲访友后有地方用餐。

余妍雯则说，一些顾客更喜欢过节时在外用餐，过去两年有许多顾客要求翡翠在初一营业，因此去年开始从善如流。

根据餐厅的传单，翡翠餐饮集团和同乐集团分别有15家和四家餐馆在年除夕至年初二继续营业，绿一点在全岛则有七家分店继续营业。