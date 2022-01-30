新春前最后周末 巴刹年菜买气旺

公众赶在农历新年前的最后一个周末到巴刹购买食材，牛车水大厦巴刹因实施人流管控，人潮不如去年，一些摊贩甚至降价吸引顾客。而中峇鲁巴刹则迎来农历新年前最旺的人潮，部分蔬菜一早就售罄。

记者昨早7时走访牛车水大厦巴刹时，有约20名安全距离大使在巴刹的入口和巴刹内管控人潮。在早上7时20分，巴刹入口处更出现40人的人龙，但摊主都表示人潮比去年减少了。

海鲜摊主沈阿玉（53岁）说：“今年的进货量比去年少了约三成，但仍有很多货没有卖出去。”为了赶在农历新年前出清存货，她以折扣价出售部分海鲜，像日本干贝从上周的每盒28元减至23元8角。

另一名海鲜摊主刘天财（63岁）也说：“因为实施人潮管控，有些顾客不愿排队就选择去其他的巴刹。我卖的红脚虾，售价从两个礼拜前的每公斤45元减至40元，希望赶快卖出去。”

“牛车水（楼梯旁）酿豆腐”前排起长长的人龙，顾客一度须等上约一个半小时才能购买。摊位的第二代邱建达（43岁）却说：“今年的人潮比去年少，因为每个顾客买的量比较多，所以才会形成那么长的队伍。”

住在武吉知马的张明俐（32岁，风险管理师）20多年来，都会陪母亲来牛车水大厦巴刹买年菜。她说：“我们在入口处排队约20分钟才进来，但往年我们都找不到停车位，今年则有很多车位空着。”

戴素英（68岁，家庭主妇）说：“这座巴刹的选择很多，酿豆腐和海鲜都很新鲜，所以我每年都会特地从实龙岗来这里买年菜。虽然等了15分钟才进来，但采购过程更快，也感到更安全。”

与牛车水大厦巴刹不同的是，中峇鲁巴刹昨早人潮涌动，一个猪肉摊在早上9时就出现约20人的队伍。鱼贩马亚兰（70岁）认为，昨日巴刹的人潮比本月的前几个周末多了约20%。

住在附近的黄玉珠（47岁，会计）在早上8时抵达巴刹时，发现她常光顾的菜摊上，芥兰和菜心等都已经卖完了。

住在实里达的林茗戎（43岁，自雇人士）与妻子每周都会来中峇鲁巴刹一次，他说：“今天的人潮比往常多了约30%，食材的价格也起了不少。”

郑斯凯（33岁，科技人员）说：“今天的人流太多了，但安全距离大使不够，所以场面有些混乱。我打算在这里买海鲜和蔬菜，其余的食材就去超市买。”