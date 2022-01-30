新加坡童军总会 推出为期四年钻禧挑战活动

冠病疫情给青少年的学习模式带来极大的影响，新加坡童军总会将从今年起到2025年推出一系列包含多样性和包容性、环境、生活技能，以及公民教育相关主题的活动，让童军们增广见闻。

这个为期四年的钻禧挑战（Diamond Jubilee Challenge），每年围绕一个主题开展学习之旅和社区活动，将在2025年新加坡庆祝建国60周年时达到高潮，让童子军更了解什么是联合国可持续发展目标，他们在社区中扮演的角色，以及作为一名新加坡人的意义。

哈莉玛总统昨天出席在国家博物馆举行的启动仪式上说，社会和生活方式近年发生重大变化。冠病疫情更导致人们的学习方式出现前所未有的变化。

她说：“冠病疫情给童子军活动带来了一些干扰。虽然我们在网上开展了一些童子军活动，但我们知道，这些活动无法取代童子军通过参加营地和学习之旅，进行互动和建立联系的体验。”

新加坡童子军协会的使命是为年轻人的教育做出贡献，并帮助建立一个更美好的世界。

在这个世界中，人们作为个人实现自我，并在社会中发挥建设性的作用。

哈莉玛说，这些特别的活动包括促进童子军创业精神的自发性筹款挑战，以及推广可持续做法和气候行动的展览会。

她过后在面簿专页上写道，“我希望我们的童子军能从这项挑战中受益，并为创造一个更美好的世界而努力。”