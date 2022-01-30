住树林30多年 卖菜翁首与家人在家吃团圆饭

露宿树林30多年的卖菜翁，油池新家已准备就绪，明晚（1月31日）的除夕夜团圆饭，也将首次和家人在家中吃火锅过年。

《新明日报》此前报道，在蔡厝港德惠巷第9座组屋附近路边无照卖蔬菜的胡链成（79岁）遭当局人员取缔，事后被揭原来长年在蔡厝港一带的树林生活。

胡链成过后在当局和武吉班让区议员连荣华的协助下，已经找到合适的住宿，迁入前暂住在侄媳林女士（59岁，清洁工）在万吉路的组屋单位。

林女士今早陪同老人家到油池一带的新家整理，再陪他剪头发，准备迎接新的一年。

她受访时说：“他将于这两天入伙，不必在树林里过年了。”

胡链成在树丛里搭帐篷生活、种菜已超过30年，今年的农历新年将有一番新气象。

林女士透露，明晚将在家和丈夫、孩子、孙子及胡链成一起吃火锅团圆。

“我这几天仍要工作，只能迟些放工后再准备食材。”

连荣华以及义工团队此前协助牵线，让胡链成能按照自己意愿找到适合的住所。他本月20日也与胡链成和林女士等在熟食中心聚餐，了解所需。

他今早（1月30日）受访时表示：“胡链成是一名独立、有能耐的人。他很在意陪伴自己多年的菜园，我也请当局给予他多些时间处理。”

完整报道，请翻阅2022年1月30日的《新明日报》。