七旬母癌逝 两女儿返马奔丧遭拒入境

七旬老母患胰脏癌第三期逝世，两孝女一家四口获疫苗接种者旅游通道（VTL）巴士车票后，昨早（1月29日）匆匆赶回马国奔丧，岂料入境时在新山关卡受阻，官员以登记MySafeTravel不获批为由，拒绝让他们入境。

陈素瑩（45岁，行政会计）昨晚告诉《新明日报》记者，母亲邓秀华（70岁）去年8月被诊断患上胰脏癌第三期，由于年事已高，医生建议进行化疗。

因疫情缘故，母亲的化疗一直延期，过世前进行了约三次化疗，本月初准备再次进行化疗前，从医院病床上跌落地，左手骨折，先回家休养。

“26日那天，母亲在医院抽不出血还感到晕眩，接着就被送入加护病房进行抢救，但还是回天乏术，前天凌晨3时56分病逝。”

她说，在马国的哥哥事后致电通知噩耗，她和姐姐都无法接受，当下崩溃痛哭。

为了赶回马国奔丧，她当天一大早就向两间提供VTL车票的巴士公司求助，星运旅游当天傍晚回复，表示可于隔天早上到兀兰巴士临时转换站等候，若有空位就能上车。

“幸运的是，我和姐姐、姐夫以及外甥昨早约10时登上了巴士，顺利出境，但到了新山关卡却遇到阻拦。”

她透露，当地官员得知四人的车票是临时开在同一张单据上后，指示他们进入办公室，并提出了许多问题，最终以四人登记的MySafeTravel不获批为由，拒绝让他们入境。

完整报道，请翻阅2022年1月30日的《新明日报》。