误信网购平台 国人订马国肉干遭退回

国人订购马国肉干，许多新马运输公司和团购代理称，不知马国业者没获准出口肉干肉松到我国，其中一家快递公司甚至称，上个月通过“正常报关”从马国运肉干进入我国，两周前再次运送时才被告知无法通关，被逼将500公斤肉干运回新山。

移民与关卡局日前在两陆路关卡破获从马来西亚企图非法进口到我国的肉干和肉松后，引起不少新马网购消费者热议。

自冠病疫情肆虐后，在本地打拼的游子与国人网购马国食品的需求增加不少，尤其临近农历新年，饼干和肉干等年货更是大受青睐。

据观察，网卖马国肉干面簿专页比比皆是，但自当局取缔马国肉干的报道刊登后，这些面簿专页的管理者改口称不接狮城客的订单。

《新明日报》记者联系上这些页面的管理者、马国快递公司和在本地团购代理，了解马国肉干当初如何悄悄地流入本地市场。

新山一家快递公司郑姓女负责人（29岁）受询时称，之前并不知道运送马国肉干到狮城是非法的。

她称在上个月，已把一批马国肉干分批运到新加坡，当时都很顺利。“在关卡报关的手续与文件，都是狮城的快递公司合作伙伴处理的。运送肉干时，都有注明货物就是肉干，是以正常手续报关。”

直到1月14日，她指载有500公斤肉干的一辆货车，入境兀兰关卡时无法通关，得U转回新山后，公司才知道马国肉干不能运入狮城，所以也没再接单。

在马国从事兼职团购的王小姐（35岁）则指出，今年首次趁农历新年前当起兼职团购，安排马国年饼与肉干送来狮城。

她也称当初不知道这是违法的，因为之前看到很多网站和面簿专页都在卖，指可把马国肉干运新加坡，她称自己以后也不会再为肉干带货了。

代理急找肉干补单

被退回的马国肉干便宜卖，狮城团购代理则急找本地肉干“补单”。

在本地当团购代理的丘先生（25岁）透露，之前他接到顾客订单，也拿了近10公斤的马国肉干来卖，但现在已不敢接单。

据他了解，如今一些本地团购代理没货运来给顾客，因此急找本地肉干来补上。

“如找不到货，就退钱给顾客，有现货的代理都抬高价钱，价高者得。”

郑姓负责人指出，之前被打道回府的500公斤肉干，其中三成货由她代售，六成则转寄到马国其他地址，剩下的一成则退回给供应商。“现在搞促销，一公斤马国肉干原价卖95令吉（约30元），如今折扣15%。”

消费者或被直播与网购平台误导

美珍香执行董事说，本地顾客或被直播与网购平台误导，才从马国网购肉干运进新加坡。

该集团的执行董事王陈山（64岁）认为，本地顾客听信马国面簿直播的内容，以为可通过网上下单就能买到马国肉干，送来新加坡。

他也发现，近一两年这些网购情况比较多。他指本地与马国的美珍香属于同一集团，但独立运作，没提供顾客购买马国肉干在本地取货的服务。

据金裕源肉干负责人王威达（43岁）了解，马国肉干的价格比本地便宜近半，让他感到惊讶。据记者探悉，马国每公斤肉干价介于90令吉至115令吉（约28至36元），若与金裕源肉干售每公斤60元相比，相差约一半。

本地业者：不影响销量

林志源老板说，外国肉干运入本地的问题一直存在，同行认为不影响本地销量。

林志源肉干老板林琰喜（71岁）表示，有留意到外国肉干非法运入本地的情况，而这个问题一直存在。

王陈山则认为，从外国运入本地的肉干应只是一些“漏网之鱼”，属于少数，所以不会影响本地销量。

王威达表示，虽然马国肉干比本地肉干便宜一半，但他估计只有1%至2%的顾客群是重叠的，所以不会对该公司造成影响。

食品局：食品安全是共同责任

当局在本月首两周，起获169箱和11包未经批准的马国肉干，以及三箱肉松。

新加坡食品局1月20日在面簿贴文说，目前没有任何马国业者获当局批准，出口肉干和肉松到新加坡。食品局正在调查这些非法进口食品。

非法进口肉制品的初犯者，罪成可面对最高5万元罚款或最长两年监禁，或两者兼施。重犯者可面对最高10万元罚款或最长三年监禁，或两者兼施。

食品局受询表示，当局和移民与关卡局展开联合行动，确保只有获得批准的食品才能进入我国。“保护新加坡边境是移民局的重中之重，该局会进行安全检查以阻止企图非法进口食品，确保新加坡的安全。”

食品局强调，食品安全是共同责任，消费者受促向知名的业者购买食品，若存有疑虑，也应在购买前向供应商查询来源。