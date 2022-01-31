虎虎生风年来到 守护户头迎新春

骗案近期种类

钓鱼短信骗案

不法分子通过改号欺诈的方式冒充银行向客户发送短信，骗客户进入钓鱼网站输入个人资料。

在去年12月发生的银行钓鱼短信诈骗中，银行客户收到骗子发来的假冒银行的短信，声称客户的户头出问题，须点击短信中的链接进入银行页面进行修改。当客户进入钓鱼网站输入个人资料后，骗子立刻利用这些资料将户头中的钱财转走。

钓鱼短信骗案（图／取自面簿）

冒充当局人员骗案

不法分子自称是银行或政府机构的人员，拨打电话给银行客户索要对方的个人资料和一次性密码，借机骗取钱财。

警方文告指出，有骗子会打电话给银行客户，用各种借口骗取客户为电子钱包充值，以此来索要一次性密码。

不法分子自称是银行或政府机构的人员打电话给银行客户索取资料。（图／警方提供）

网上银行假热线

骗子在谷歌搜索引擎上投放假广告，让假的银行热线在银行客户搜索时出现。

警方在1月19日发文告提醒，自2021年12月起已有15人因此被骗走近50万元。

受害者在拨通假热线后，骗子会假冒银行人员与他们通话。在了解受害者联系银行的原因后，骗子会找借口指称受害者的银行户头、信用卡、转账卡或贷款户头出现问题，指示受害者暂时将资金转移至骗子指定的银行户头。

骗子在谷歌搜索引擎上投放假广告。（图／警方提供）

问早报：防诈必知

农历新年期间，我要如何安全地发送电子红包给亲友？

只用银行的官方手机应用或登录官方网络银行，确保登录网络银行时输入正确的网址。

不要通过点击链接登录网络银行，时刻谨记可能有假网站存在，客户可以通过链接的拼写及域名分辨真伪。

确保在付款前输入的信息都是正确的。

收到来历不明的电子红包QR码，我应该扫描领红包吗？

不可以，永远不要扫描来历不明的电子红包QR码。

银行绝不可能通过QR码，引导客户到网站提供用户名、密码及一次性密码等个人信息进行交易。

若是收到短信提醒我的银行户头有问题，我怎么知道短信是真还是假的呢？

保持冷静，拨打银行热线查证真伪，确保拨打正确的官网热线电话。

银行绝不可能通过发送短信引导客户到网站提供用户名、密码及一次性密码等个人信息进行交易。

确保只使用银行的官方手机应用或登录官方网络银行。

我收到太多转账通知，我可以设置停止接收通知或是把激发通知的转账额度调高吗？

银行会将转账通知默认额度下调为100元或更低，这能够帮助客户更好地监控他们户头的动向，一旦发现未经授权的交易，应及早通知银行阻止。

客户可以自行调整激发通知的额度，但还是应该密切留意通知，以便在收到可疑的交易通知后立即通知银行。

要是我发现银行户头里有可疑转账或发现自己受骗了，我该怎么办？

立刻拨打银行热线并申请冻结户头，以防止、避免未经授权的转账。

发现户头里有不明转账后，我立即通知银行，我还要承担损失吗？

银行与新加坡警察部队将会密切合作调查每一起案件，根据个案具体情况评估是否提供赔偿。

银行一直以来采取灵活方式处理诈骗案件，并根据个别具体情况，考虑提供善意赔偿。银行未来会继续这么处理。

银行正在与新加坡金融管理局合作，调整有关欺诈骗案的现行框架，包括在不同情境下银行和消费者的职责和责任。

下来如果我更换手机号码，要等多久才可以用新手机号码接收一次性密码？为什么要等这么久？

银行的数码密码生成器是绑定客户的手机而不是客户的手机号码。因此当客户更换手机号码但仍使用同一部手机时，只需向银行更新他们的手机号码来接受短信通知或是一次性密码，不必重新设置数码密码生成器。

客户可以通过网络银行或手机应用来更新手机号码，更新是立刻生效的，一次性密码会发送至客户的新手机号码。为了安全起见，客户更换手机号码时，须使用数码密码生成器进行交易签章（Transaction Sign），过后银行会发送短信通知到客户的旧手机号码，提醒他们这一更动。

不过，当客户更换手机但保留原有号码时，客户须用新手机申请新的数码密码生成器，银行将发送通知短信给客户绑定的联系号码，同时激活移动设备新密码生成器（soft token），但这需至少12个小时后才能生效。（个别银行目前可能设定不同的激活生效时间，需至少12个小时是上周宣布的新措施的一部分，所有银行必须遵守）

这一段“冷静期”将防止骗子立刻接管户头，也让客户有时间注意到他们的数码密码生成器是否被转移到其他未经授权的设备上。

我接到银行职员的电话，我如何知道这不是骗局？

银行绝不会通过电话索要客户的用户名、密码、一次性密码或是银行卡密码等。

有疑虑时，客户可询问银行职员的名字及员工编号，并拨打银行热线查证。

我点开陌生的短信或电邮，手机或电脑就会中毒吗？银行户头里的钱就会被骗走吗？

点开陌生短信、电邮、一般不会导致手机或电脑中毒，不过客户应避免点击陌生短信或电邮中的链接，并应及时向银行验证信息的真伪。

银行在农历新年前（1月31日）会将发给零售客户的短信和电邮中的点击链接移除。

银行绝不可能通过发送短信引导客户到网站提供用户名、密码及一次性密码等个人信息进行交易。

我为家里长辈的手机设立PayNow的功能，我的手机能接到转账通知吗？这样我就不必担心长辈被骗了。

目前PayNow的交易通知是发送至PayNow所绑定的联系号码，通常也就是户头持有者的手机号码。

客户可以选择同时通过绑定的手机号码和电子邮箱，或其中一项来接收交易通知。

要记住以下五点远离诈骗！

7措施守护户头

短信链接： 发给零售客户的短信和电邮不能带有可点击链接

发给零售客户的短信和电邮不能带有可点击链接 转账额度： 转账通知默认额度下调为100元或更低

转账通知默认额度下调为100元或更低 密码器激活： 激活移动设备新密码生成器需至少12个小时才能生效

激活移动设备新密码生成器需至少12个小时才能生效 改号通知： 请求更改手机号码或电邮时须向原登记者发送通知

请求更改手机号码或电邮时须向原登记者发送通知 关键修改： 修改主要联系方式等关键客户资料须有冷静期

修改主要联系方式等关键客户资料须有冷静期 防诈客服： 成立专职客服团队优先处理潜在欺诈反馈

成立专职客服团队优先处理潜在欺诈反馈 反诈警示：更频繁地发出反诈骗警示

热线 ／直询官方

新加坡警察部队（SPF）：1800 255 0000

反诈骗咨询 （Anti-scam）：1800 722 6688

大华银行（UOB）：6255 0160

华侨银行（OCBC）：1800 363 3333

星展银行（DBS）／储蓄银行（POSB）：1800 339 6963

丰隆银行（HL Bank）：6349 8330

花旗银行（Citibank）： 6225 5225

汇丰银行（HSBC）：6472 2669

联昌国际银行（CIMB）：6333 6666（2022年2月1日起生效）

马来亚银行（Maybank）：1800 629 2265

兴业银行（RHB）：1800 323 0100

渣打银行（Standard Chartered）：6747 7000

中国银行（Bank of China）：1800 669 5566

中国工商银行（ICBC）：6369 5588

印度国家银行（SBI）：1800 724 7464

防诈特工专员

银行的防止诈骗特工队如何运作？如何在最短的时间内协助客户避免损失？

目前银行与新加坡警察部队旗下的反诈骗中心密切合作，以快速追踪款项动向为首要目的。

用户觉得受骗或意识到户头有未经授权的转账后，应立即通知银行或反诈骗中心。

银行一直以来采取灵活方式处理诈骗案件，并根据个别具体情况，考虑提供善意赔偿。银行未来会继续这么处理。

银行正在与金管局合作，调整有关欺诈骗案的现行框架，包括在不同情境下银行和消费者的职责和责任。

【本文由新加坡银行公会呈献】