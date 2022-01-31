发表新春献词 李显龙总理期盼虎年更多人结婚生子

今天是大年除夕，李显龙总理昨天在面簿发表新春献词，透露我国结婚人数在经过这两年疫情后已恢复到疫前水平，给这个农历年增添喜气。他说：“希望来年的虎年，看到更多国人结婚报喜，开枝散叶。”

我国结婚人数在冠病疫情暴发初期减少，如今已恢复到疫前水平，李显龙总理希望来临虎年能有更多新人和虎年宝宝。

今天是大年除夕，李显龙总理昨天在面簿发表新春献词，透露我国结婚人数在经过这两年疫情后已恢复到疫前水平，给这个农历年增添喜气。

他说：“虽然疫情一开始导致结婚的人数有所减少，但令我欣慰的是，许多情侣过后都按照计划完成终身大事。”

“我希望来年的虎年，看到更多国人结婚报喜，开枝散叶。”

李总理也透露，我国的出生人数虽略有下降，但幅度没有预想的那么大。

根据移民与关卡局属下生死注册局发布的新加坡人口统计公报，去年有3万8651名婴儿在本地诞生，相较2020年的3万8705名，略有减少。这个数据涵盖新加坡公民、永久居民和旅居本地外国人的孩子。

总理公署属下国家人口及人才署发言人答复《联合早报》询问时也说：“根据2021年初步数据，结婚人数与大流行病前相似；出生人数与大流行病前相比，则略有下降。2021年实际数据正在确定中，将在适当时候公布。”

李总理说：“其实，无论有没有出现疫情，家里添了新成员，长辈们如父母和爷爷奶奶等都会感到兴奋。宝宝的到来，给全家人带来了欢乐和温暖，也给国家带来了美好的希望和璀璨的未来。”

他强调，政府一直大力支持新加坡人生儿育女，疫情期间也继续发放育婴补贴，帮助一些父母减轻经济负担。

李总理呼吁人们尽快让家中儿童和年长者接种

例如，在2020年10月1日至今年9月30日出生的孩子，他们的父母可获3000元的一次性育婴补贴。

李总理也呼吁人们尽快让家中儿童和年长者接种冠病疫苗。他强调疫苗是安全有效的，即使不幸感染了包括奥密克戎在内的毒株，患重症的风险会大大减少。

我国去年底开始为五岁至11岁的儿童接种疫苗。教育部长陈振声上周五（28日）在面簿发文说，目前有17万5000名儿童接种了至少一剂疫苗，逾2万5000名儿童已接种两剂疫苗。

奥密克戎毒株肆虐，让人们在农历新年期间与亲友同欢共乐时，也要谨慎防疫。李总理提醒大家遵守安全管理措施和注意个人卫生。

“如果身体不适，千万不要出门，也不要接待访客，以免在无意间传播病毒。生病了就要好好休息，等身体康复后再去拜年也不迟。”

疫情导致人们过去两年，少了和亲友见面的机会，分隔两地的家人更是难以团聚。李总理说，“但如今有了疫苗接种者旅游通道，国际旅游正在逐步复苏，希望这能让更多人有机会回家过年。”

另一方面，尽管我国须继续实行必要的防疫措施，李总理观察到，许多人还是抱着乐观心态，尽力适应新常态，如与亲友在网上相聚，甚至通过线上游戏或有趣的元素，为传统习俗增添新意和年味。

他说：“一些和我年纪相仿的朋友也成为了网上的‘群拍’（wefie）高手，而且技术一点也不输给年轻人。”

李总理恭祝全民阖家安康，新年快乐。他说：“在新的一年里，让我们借助祥虎的勇武威猛，携手抗疫，并且把握新的机遇，共同建设一个更美好的新加坡。”