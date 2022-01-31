发表新春献词 李显龙总理期盼虎年更多人结婚生子

来自 / 联合早报

文 /
杨浚鑫

发布 / 2022年1月31日 5:00 AM

李显龙总理（左一）在新春献词中透露我国结婚人数在经过这两年疫情后已恢复到疫前水平，他希望来临虎年能有更多新人和虎年宝宝。（通讯及新闻部提供）
李显龙总理（左一）在新春献词中透露我国结婚人数在经过这两年疫情后已恢复到疫前水平，他希望来临虎年能有更多新人和虎年宝宝。（通讯及新闻部提供）

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今天是大年除夕，李显龙总理昨天在面簿发表新春献词，透露我国结婚人数在经过这两年疫情后已恢复到疫前水平，给这个农历年增添喜气。他说：“希望来年的虎年，看到更多国人结婚报喜，开枝散叶。”

我国结婚人数在冠病疫情暴发初期减少，如今已恢复到疫前水平，李显龙总理希望来临虎年能有更多新人和虎年宝宝。

今天是大年除夕，李显龙总理昨天在面簿发表新春献词，透露我国结婚人数在经过这两年疫情后已恢复到疫前水平，给这个农历年增添喜气。

他说：“虽然疫情一开始导致结婚的人数有所减少，但令我欣慰的是，许多情侣过后都按照计划完成终身大事。”

“我希望来年的虎年，看到更多国人结婚报喜，开枝散叶。”

李总理也透露，我国的出生人数虽略有下降，但幅度没有预想的那么大。

根据移民与关卡局属下生死注册局发布的新加坡人口统计公报，去年有3万8651名婴儿在本地诞生，相较2020年的3万8705名，略有减少。这个数据涵盖新加坡公民、永久居民和旅居本地外国人的孩子。

总理公署属下国家人口及人才署发言人答复《联合早报》询问时也说：“根据2021年初步数据，结婚人数与大流行病前相似；出生人数与大流行病前相比，则略有下降。2021年实际数据正在确定中，将在适当时候公布。”

李总理说：“其实，无论有没有出现疫情，家里添了新成员，长辈们如父母和爷爷奶奶等都会感到兴奋。宝宝的到来，给全家人带来了欢乐和温暖，也给国家带来了美好的希望和璀璨的未来。”

他强调，政府一直大力支持新加坡人生儿育女，疫情期间也继续发放育婴补贴，帮助一些父母减轻经济负担。

李总理呼吁人们尽快让家中儿童和年长者接种

例如，在2020年10月1日至今年9月30日出生的孩子，他们的父母可获3000元的一次性育婴补贴。

李总理也呼吁人们尽快让家中儿童和年长者接种冠病疫苗。他强调疫苗是安全有效的，即使不幸感染了包括奥密克戎在内的毒株，患重症的风险会大大减少。

我国去年底开始为五岁至11岁的儿童接种疫苗。教育部长陈振声上周五（28日）在面簿发文说，目前有17万5000名儿童接种了至少一剂疫苗，逾2万5000名儿童已接种两剂疫苗。

奥密克戎毒株肆虐，让人们在农历新年期间与亲友同欢共乐时，也要谨慎防疫。李总理提醒大家遵守安全管理措施和注意个人卫生。

“如果身体不适，千万不要出门，也不要接待访客，以免在无意间传播病毒。生病了就要好好休息，等身体康复后再去拜年也不迟。”

疫情导致人们过去两年，少了和亲友见面的机会，分隔两地的家人更是难以团聚。李总理说，“但如今有了疫苗接种者旅游通道，国际旅游正在逐步复苏，希望这能让更多人有机会回家过年。”

另一方面，尽管我国须继续实行必要的防疫措施，李总理观察到，许多人还是抱着乐观心态，尽力适应新常态，如与亲友在网上相聚，甚至通过线上游戏或有趣的元素，为传统习俗增添新意和年味。

他说：“一些和我年纪相仿的朋友也成为了网上的‘群拍’（wefie）高手，而且技术一点也不输给年轻人。”

李总理恭祝全民阖家安康，新年快乐。他说：“在新的一年里，让我们借助祥虎的勇武威猛，携手抗疫，并且把握新的机遇，共同建设一个更美好的新加坡。”

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