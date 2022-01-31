华侨银行钓鱼短信骗案 790人共损失1370万元已安排全额赔付

华侨银行钓鱼短信诈骗案告一段落，受害人共有790名，损失金额高达1370万元，比原先通报的469个受害人以及850万元损失多出不少。

华侨银行昨天（1月30日）发表声明指出，它已为所有受害者做好全额赔付安排，这几周来也没有发生其他与这诈骗案相关的欺诈交易。华侨银行也成功协助另外200多名客户避免受骗。

声明说，钓鱼短信诈骗案790名受害者损失的1370万元，约80％是在12月23日至30日之间遭盗取的。

根据警方早前提供的数据，截至去年12月30日，有469名华侨银行客户误信钓鱼短信，被不法分子掌控银行账户并盗走存款而报警，受骗总额达850万元。开年以来，更多受骗的客户陆续报警，华侨银行也主动联系那些没有意识到自己受网络钓鱼骗局影响的客户，受害人数和损失金额因此都激增。据了解，个别客户损失的金额介于数千元到几十万元。

华侨银行的内部调查显示，骗徒误导客户在钓鱼网站输入网银用户名和密码，他们获得这些机密后得以迅速转账。不过，华侨银行指出它的客户服务与反应能力未达到客户期望，因此至昨天已经给予所有受害者通知，安排他们接下来陆续领取全额赔付。

配合新加坡金融管理局和新加坡银行公会早前的声明，本地各大银行都已实施并通知客户加强网银安全的相关措施，包括不会发送带有可点击链接的手机短信或电邮，以及转账即使不超过100元也会通知客户等。

之前不法分子趁圣诞假日行骗，他们有可能在农历新年期间再次出手，公众在佳节时也应保持警惕，避免堕入骗局。