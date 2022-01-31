疫情加剧人手短缺 加薪减工作日改善分工 私人医院“出招”抢护士

在本地拥有四家私人医院的新加坡IHH医疗保健执行总裁奈尔受访时说，去年的医护人员流失量，与前年相比激增四成，不过他没有透露具体数字。除了提高薪金、缩短工作日等措施，私人医院也通过颁发奖学金，以招募毕业自本地学府的护士。

冠病疫情加剧本地护士短缺问题，面对近年持续不退的“离职潮”，私人医院通过提高薪金、缩短工作日、精细化分工以及颁发奖学金吸引毕业生，与公共医院“抢人才”。

在本地拥有四家私人医院的新加坡IHH医疗保健执行总裁奈尔（Prem Kumar Nair）受访时说，去年的医护人员流失量，与前年相比激增四成。他没有透露具体数字，来确实反映这两年的变动情况。据了解，该集团旗下的伊丽莎白医院、伊丽莎白诺维娜医院、鹰阁医院和百汇东岸医院目前共有1600名护士，约半数是外籍护士。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生去年11月在国会上指出，单是去年上半年就有约1500名医护人员辞职，疫情前则是每年约2000人。其中，外籍医护人员占约三分之一，一些是在无法拿假返乡探望家人的情况下选择辞职回家。

奈尔说，长时间在高压环境里工作，还要兼顾孩子居家学习，也使一些本地护士精疲力尽。“我们在最需要护士的时候，反而流失了很多护士。”

私人医院一般会从马来西亚、菲律宾、缅甸、印度和中国招募外籍护士，但获准入境新加坡工作的护士人数受工作证件配额限制；加上一些邻国政局不稳，又因疫情收紧边境管控，形成了一场“完美风暴”，招募外籍护士变得越发困难。

奈尔意识到招募本地护士的重要，但毕业自本地学府的护士多数得加入公共医院履行服务合约（bond）。有鉴于此，新加坡IHH医疗保健过去几年也为高等学府的学生颁发奖学金，好让他们一毕业就加入私人医院。

这些学生主要来自南洋理工学院、义安理工学院、新加坡理工大学以及新加坡国立大学的李陈爱礼护理学中心。

奈尔说：“换句话说，所有医疗机构都在从同个源头争取有限的人才。”

为表彰前线人员的抗疫贡献，新加坡IHH医疗保健去年派发一次性奖励金给属下医院所有职员，并调整医护人员薪金，尤其是在加护病房、手术室和产房工作的护士。

康盛医院今年也为员工分发多达一个月的一次性特别花红。康盛医疗护理主任霍西尔（Siti Hosier）说，康盛医院会定期检讨员工薪酬，以保持在医疗领域的竞争力。

私人医院花红不及公共医院

不过，据《联合早报》向一些私人专科医生了解，私人医院的花红金额不及公共医院。卫生部去年底给公共医疗领域的约10万名员工，每人分发最多4000元的“冠病医疗护理奖励金”。

另外，也有医生透露，私人医院护士的月薪介于3000多元（初级护士）至7000多元（护士经理），这不包括雇主公积金和外籍护士的住宿津贴。

除了调整薪金，新加坡IHH医疗保健也计划缩短工作日，从目前每周工作六天逐步改为五天，向公共医院看齐。该集团也设立护士工作小组，对护士的工作范围展开全面检讨。

奈尔说，护士的工作可谓“包山包海”，除了为病患护理、喂食和洗澡，还得处理大量行政工作，把数据发送给卫生部。“我们发现有很多工作其实可以由病房文员、设施管理人员或医疗助理接手，这样一来护士就能专注于照料病患。”

康盛医院则为有年幼孩子的护士提供灵活工作时间，并通过职业发展规划、结构化培训和颁发奖学金来培养更多护理专才。霍西尔指出，康盛医院拥有私人医疗领域规模最大的哺乳顾问团队，因此吸引到不少对哺乳专科有兴趣的年轻护士加入。