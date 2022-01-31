海洋量子号游轮数船员确诊 除夕和初三行程取消

因发现数名船员感染冠状病毒，皇家加勒比国际游轮宣布，取消海洋量子号农历新年行程。

面向游轮爱好者的网络刊物新加坡游轮俱乐部（Singapore Cruise Society）昨天发出面簿贴文，因几名船员确诊冠病，皇家加勒比国际游轮决定，取消海洋量子号（Quantum of the Seas）1月31日（除夕）和2月3日（初三）从本地出海的行程。

皇家加勒比回复《联合早报》询问时说，海洋量子号1月27日出海，工作人员在航程中做每周定期检测，结果发现有近0.6%的人冠病检测呈阳，这趟海上四天游今天结束，游轮将回到新加坡。

皇家加勒比也决定，取消该游轮接下来的两个出行活动。

据了解，海洋量子号上的人都已接种冠病疫苗，确诊者都是无症状或症状轻微。目前除了染疫者立即被隔离，密切接触者也须隔离和接受检测，游轮也将进行彻底清洗与消毒。

皇家加勒比解释，考虑到目前全球的疫情局势，公司才做出取消行程的谨慎决定。“我们很遗憾得取消乘客期待已久的假日出海活动，也感谢他们对我们的谅解。我们所采取的严格健康与安全措施，包括规定所有乘客和船员须完成疫苗接种及检测，确保了超过17万8000名乘客的安全。”

据了解，目前正在航行中的海洋量子号，船上两家餐饮店已暂时关闭，工作人员也戴着N95口罩或防护面罩。皇家加勒比透露，乘客下船时须遵守严格程序。

乘客可获全额退款

皇家加勒比表示，订了1月31日船票的乘客将获全额退款，以及可预订新出游配套的100％礼券（Future Cruise Credit）；买了2月3日船票的乘客则可选择全额退款，或可预订新航程的125％礼券。

林丽清（54岁，工匠）去年9月就预订了来临2月3日的五天四夜出游配套，准备与儿子和丈夫一同出海过年，不料昨天早上收到皇家加勒比的电邮通知，难免感到意外且失望。

她说：“我们往年都会在佳节期间出国，去年农历新年因疫情关系，就决定乘坐皇家加勒比游轮，体验挺不错。我不担心游轮的防疫问题，因为觉得他们的安全管理措施蛮到位，包括船上各个角落都有安置手部消毒液，以及船员也会积极提醒乘客戴好口罩和保持安全距离等。”

不过，她会选择全额退款，毕竟一家三口都有工作，较难协调假期以预订下一趟航程。