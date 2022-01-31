本地住院冠病患者增至709人 新增确诊病例略减

截至昨天中午，本地有709名病患因冠病住院，比前天多了53人。重症病患中，60人需要输氧，12人在加护病房治疗。

昨天没有新增死亡病例，因冠病并发症逝世的人数维持在854。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，昨天新增4498起确诊病例，较前天的5207起减少14％，隔了四天再次回落至5000起以下。

有1424起病例通过聚合酶链式反应（PCR）检测确诊，当中1164起是本土病例，260起从境外输入。

在家庭诊所进行抗原快速检测（ART）发现的病例有3074起，即3062起本土病例和12起输入病例。这些病患经医生评估为低风险，症状也较轻微。

新增本土病例中，占比最多的是20岁至39岁的病患，有1578人。11岁及以下的儿童病患共480人，60岁及以上的年长病患则有788人。

每周社区病例增长率从前天的2.24回落至昨天的2.02，为三个多星期以来最低。过去一天有5155人出院或完成隔离。

截至前天，全国人口中88％已完成基本疫苗接种程序，58％已注射追加剂。按符合接种条件的人口计算，加上已开始接种的五岁至11岁孩童，已有92％完成接种。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的5万6747起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状。0.3％需要输氧，0.04％在加护病房，0.02％病逝。

截至昨天中午，本地确诊病例累计34万8330起。