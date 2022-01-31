诈骗案虽令人更警惕 本地银行认为电子红包今年仍受青睐

电子红包使用方便，也更环保。过去两年，多家本地银行的电子红包交易量有显著增长，今年的交易量预计将持续。

尽管近日网络银行诈骗引起民众担忧，受访本地银行普遍认为今年农历新年期间，电子红包仍将继续受到青睐。

电子红包配贺卡发送

花旗银行发言人告诉《联合早报》，从2020年至2021年，该行的电子红包交易量增加了超过200％，同时期的平均交易额也增加了50％。

花旗银行分析说，交易量和交易额双双上涨的原因，可能是由于冠病疫情期间，大家上门拜年减少，以及电子红包很方便。该行预计今年的虎年电子红包仍将受欢迎。客户可通过网银手机应用输入祝福语，配上图片模板将贺卡随电子红包一同发送。

华侨银行2014年推出Pay Anyone应用以来，交易量持续攀升，去年农历新年期间，Pay Anyone的交易量比前年高40％，今年交易量预计将持续。

华侨银行个人银行与宏富理财业务部新加坡董事总经理黄木凯说，客户可通过此应用选择类似纸质红包封的电子红包设计，并在农历新年前把钱提前充值到电子红包。鉴于近日发生的诈骗事件，该行已加强网银安全。

往年华侨银行发行的红包封几乎都没有使用十二生肖的设计，据悉是为了方便公众循环使用红包封，减少浪费纸张。

华侨银行集团品牌与传播部总监高菁菁受询时说，该行今年在本地和海外印刷的实体红包封减少了约15％，在新马港澳和中国大陆发行的红包封也已第三年使用环保纸张印刷。

渣打银行自2019年推出电子红包后，每年都增长强劲，去年的交易量是前年的三倍，这一数据与该行许多客户的无现金生活方式相吻合。鉴于无现金趋势和社交限制，渣打银行预计今年农历新年的电子红包采用率将有强劲地增长。

渣打银行发言人强调，该行网银系统完善，且采用高端交易监测系统来检视异常交易行为，可以立即屏蔽未授权交易。

马来亚银行完全支持金管局和银行业协会推出的加强措施。该行不会将可点击的链接或QR码发给客户，也定期通过多个管道教导客户防范诈骗。客户须通过M2U SG (Lite)应用使用电子红包功能，登录前须完成一次性密码（OTP）和生物认证两步验证。

去年发表的华侨银行气候指数（OCBC Climate Index）对2000名年龄介于18岁至65岁的本地人进行了网上调查，结果发现虽然多数人了解气候变化问题且愿意走向低碳生活，但仍未付诸行动。华侨银行因此鼓励客户使用电子红包，为环保出一份力。

华侨银行回收红包封再循环

公众可在2月3日至18日到华侨银行各分行，将任何用过或多余的红包封放进回收箱。2019年，该行利用收集到的4000公斤红包封再循环，制作了1万零411个纸箱；2020年，该行用同样重量的红包封再循环，制作了4400卷卫生纸。