通过“共同收入或资助计划” 收入虽太低搬运工获准雇女佣照顾女儿

搬运工黄财福的妻子身体欠佳，无法照顾弱智女儿，自己又因家庭收入过低不符合规定，无法聘请女佣。他将遭遇在本报交流站分享后，获得人力部帮助，通过“共同收入或资助计划”成功请到女佣。

几经波折，62岁的搬运工黄财福终于盼来女佣协助照顾弱智女儿。他原本因家庭收入过低，不能聘请女佣，他将遭遇在《联合早报》交流站分享后引发关注，在人力部帮助下，他通过“共同收入或资助计划”请到女佣。

黄财福与妻子洪爱春（55岁，家庭主妇）育有一名29岁的弱智女儿，女儿在去年10月28日确诊患上冠病，妻子在陪同她隔离时也被传染，甚至病重住进加护病房。

黄财福受访时说，长期以来，妻子肩负照顾女儿的重任，他则负责工作以维持一家人的生计。妻子曾患有肾病，洗肾10年才在2008年换肾，身体欠佳还患有三高的她在患上冠病后，就无法行走。

“自从老婆入院后，我的生活也仿佛垮了，同时得兼顾生计和照顾女儿，真的感到身心俱疲。”

他说，女儿每周只能到特需学校上课三天，剩下的时间都得有人照看，虽然因此调整工作时间，但总还是有力所不能及之处。一次，他驾车带着女儿去送货，结果女儿却误将车门打开，情况十分危险，吓得他赶忙停车。

另一次，他到家楼下为女儿买早餐时，耽误了一些时间，回来时女儿却尿了床，他通过闭路电视画面才得知，女儿当时曾对着空气比手势示意要上厕所，可是当时家中无人，女儿忍不住才尿床，他得知真相后又心疼又难过。

随着类似的情况逐渐频繁，黄财福想到请女佣来协助他减缓负担，然而他向多家女佣中介询问聘请女佣时，对方皆因他的家庭收入太低、不符合规定直接一口回绝。后来，他投函本报交流站，信函在1月7日刊登后，引发不少公众关注。

人力部在得知消息后立即联系了黄财福，向他提供了可行的方案，也就是通过“共同收入或资助计划”（Joint Income or Sponsorship Scheme）雇用一名外籍家庭帮佣。透过这个计划，黄财福可通过一名家庭成员的共同资助，以及交纳担保金，获得聘请外籍帮佣的资格。

妻子仍住院 不排除可能须坐轮椅

黄财福在与人力部人员沟通后，便前往女佣中心再次提交聘请女佣的申请。他的申请于1月26日获得人力部批准，隔天他便从中介处接回女佣。

记者走访他的住家时，印度尼西亚籍女佣拉米拉（35岁）正在陪黄财福的女儿玩耍。拉米拉受访时说，自己虽然此前没有照顾特需人士的经验，但是互动下来觉得很好，有信心可以和她相处、照顾好她。

黄财福说，妻子仍在社区医院接受治疗，未来不排除可能须坐轮椅。“她得知家中请到女佣后备感安心，并表示能专注把身体照顾好，希望能恢复行走能力。”

黄财福感谢这段时间大家对他一家人的关心，未来他会腾出时间，多接散工，以减轻家庭的经济负担。

透过“共同收入或资助计划”，黄财福可通过一名家庭成员的共同资助，以及交纳担保金，获得聘请外籍帮佣的资格。