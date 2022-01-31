2月22日恰逢周二好事“成双” 近500对新人拟结连理

2022年2月22日（星期二）是难得一遇的好日子，寓意好事成双、福禄双全。这具有纪念意义的日子掀起注册结婚及举行婚宴的热潮，近500对新人选择在这天共结连理。

今年2月14日西方情人节则碰上正月十四，73对新人选择在这个喜上加喜的日子注册结婚。

2月22日恰巧是黄嘉乐（28岁，药剂师）的生日。因为希望结婚纪念日落在浪漫且特别的日子，她因此希望在这一天与未婚夫林兆恩（32岁，研究员）约定终身。

不过，想要在婚姻注册局进行宣誓仪式的他们，发现名额早就已经满了，所以得另择吉日办喜事，提前七个多月就定在2月14日情人节注册结婚并且举行婚宴。

林兆恩说：“这样一来，我们往后的情人节和结婚纪念日都可以一起庆祝，一举两得！”

两人的宣誓仪式将会在婚姻注册局进行，只有家人会参加，之后则在史丹福瑞士酒店（Swissotel The Stamford）的Skai餐馆摆喜酒。

来临的2月将迎来结婚旺季，其中带有数字“2”的日期更成为大受欢迎的吉祥日。

婚姻注册局发言人受询时透露，截至1月24日，已有483对新人申请在2月22日登记结婚。2月20日则刚好碰上星期天，也是热门结婚日，婚姻注册局目前已收到321份注册结婚的申请。

76对新人选择2月2日初二注册

发言人说，农历新年期间结婚的人通常较少，因为华人家庭往往会忙于农历新年的庆祝活动。根据婚姻注册局数据，有76对新人选择在2月2日大年初二注册结婚；去年情人节恰逢大年初三，则有84对新人注册结婚。

发言人也指出，多数新人还是喜欢举行实体的宣誓仪式，去年11月就有2912场仪式以面对面的形式进行，视讯仪式则只有26场。

The Wedding Concepteur婚礼策划公司创办人林美菁受询时透露，公司在为一对新人策划2月22日的婚礼。

“情人节结婚的新人反而不多，我们目前为止只在2020年策划过一次情人节婚礼。叠字日反而非常受欢迎，尤其恰逢周末的时候，这样的日子好记，也特别并有纪念性。”

林美菁说，许多新人如今已不会因为疫情而推迟举行婚礼。因此，今年的婚礼需求有所增加，他们的婚礼策划服务自去年11月底就已经预订满了，而多数的客户也选择举办200人至250人的较大型婚宴。

1-Group集团发言人受询时也指出，集团旗下几个餐馆的婚宴场地在2月20日和22日都已经被订满，2月2日大年初二和情人节的婚宴预订则不多。