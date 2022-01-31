非基层组织顾问无法颁奖 林志蔚以书信勉励获教育储蓄奖励金学生

反对党议员不是基层组织顾问，无法为区内居民颁发教育储蓄奖励金，工人党议员林志蔚以书信方式，勉励获奖学生。

这名盛港集选区议员日前在面簿贴文说，一些居民发电邮询问，防疫限制已稍微放宽，盛港集选区为什么不像多数其他选区一样，由议员颁发教育储蓄奖励金给得奖学生。

“其中一名居民感到失落，家里的孩子期待和他们的议员交流和拍照，但这次的奖励金以邮件方式寄出，他们失去了这个机会。”

一年一度的教育储蓄奖励金一般在1月份颁发，过去几个周末多名人民行动党议员在各自选区也以基层组织顾问身份，在颁奖礼上为得奖学生颁奖。林志蔚说，他的社交媒体尽是这些照片。

他向居民解释，教育储蓄奖励金由基层组织顾问颁发，而在反对党选区，基层组织顾问与当选的民意代表并不是同一人。因此反对党议员无法为教育储蓄奖励金得奖者颁奖。

不过他也告诉居民，如果对方愿意，他会为得奖者签写书信，并在接见选民活动上举行非正式的简单仪式，颁发信件，以兹鼓励。

“更重要的是，请不要觉得努力读书和考取好成绩是跟议员见面和合照的唯一途径。无论是不是颁发教育储蓄奖励金的时节，无论是线上或面对面接触，居民可以随时与我取得联系。”

林志蔚去年2月15日也曾发表类似贴文，解释自己没在颁奖礼上颁奖，是因为反对党议员并没有基层组织顾问的身份。他过后也以写信的方式鼓励得奖学生再接再厉。