直落布兰雅坡组屋纵火案 屋子熏黑传异味 居民难开心过年

女屋主说，冰箱里的食物因断电都坏了，估计损失至少500元，儿子将带大家到外面吃团圆饭。“过年的心情肯定受影响，看到房子变成这样子，我也吃不下饭。”

直落布兰雅坡第39座10楼的五房式组屋周六凌晨发生火患，一名住在失火单位的73岁男子，因涉嫌恶作剧纵火被逮捕。这场火患导致整栋组屋的居民日常生活受影响。今天是除夕，有些人却无法开心庆祝，心里反而挂念着被烟熏黑的家。

《联合早报》记者昨天走访这座组屋，发现10楼至17楼的外墙被烟熏黑，而失火单位的窗架都被烧毁，客厅更是凌乱不堪。在单位外，有三名客工正在粉刷电梯旁的墙壁和天花板。

住在10楼的一对70多岁夫妇说，由于火患导致电源切断，住家外也被烧黑。每年的农历新年，女屋主都会煮一桌年菜给家人们吃。家里有三个冰箱的她说，冰箱里的食物都坏了。她估计，单单冰箱里的食物，就损失至少500元。她的儿子会带他们到外面吃团圆饭。

“过年的心情肯定受影响，从凌晨忙到现在（约下午2时），也没睡好。看到房子变成这样子，我也吃不下饭。”

这对老夫妇也说，失火单位的73岁男子为人古怪，多次惹事，警方也多次前来问话。失火单位除了男子和称是他妹妹的女子之外，也住着四名租户，但是邻居之间毫无交集。疫情之前，老夫妇曾看见他们也把房间租给游客。

住在11楼的艾伦（40岁，信息技术从业员）说，当天清晨5时听到爆裂的声音，便开门查看，岂料一阵浓烟迎面扑来。他赶紧吩咐帮佣和朋友弄湿毛巾，捂住鼻子和嘴巴。不久后，消防员开始协助他们下楼。

艾伦说，他感觉地上很湿，而且浓烟熏得眼睛刺痛，根本看不见四周。其他邻居和他们便开始手牵着手，一起沿着楼梯走到一楼。

一个不愿具名的9楼女居民则说，虽然家里没有被熏黑，但是天花板却一直漏水，得放好几个桶子在地上盛水。家里的人都已分别到不同亲戚家暂住，迟些时再找个地方聚餐。她也说，失火单位的73岁男子近两年来变本加厉，经常做出脱序行为，如三更半夜大力关门或是乱丢烟蒂。

“整间屋子有股臭味，也不能煮年夜饭了，新年的气氛都被毁了。”

一名48岁女子因这起火患昏迷，截至昨天截稿时间，民防部队尚未针对她的目前状况作回复。