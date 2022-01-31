“春到河畔2022”反应踊跃 入场门票几乎预订一空

4000多人昨晚风雨不改到滨海湾花园参加“春到河畔”活动，大家或穿雨衣或撑着伞欣赏精彩的歌舞表演，还与五彩绚丽的灯饰和巨型财神爷合影。

一年一度的盛大春节庆祝活动“春到河畔2022”昨天正式开幕。

今年的活动从小年夜至2月6日正月初六，一连八天在滨海湾花园举办，与民众一同喜迎壬寅年。

为避免现场人潮拥挤，公众须事先上网预约入场时段，每个时段的人数限制在4400人。

活动开放申请后反应非常踊跃，所有门票几乎预订一空，截至昨晚只剩初四（4日）下午2时30分的时段。

无法入场的公众还是能在外围感受新年气氛。主办方也派出100多名志愿者和安全距离大使维持现场秩序，让出席活动的公众能安心过年。

由宗乡会馆联合总会、新加坡中华总商会、新报业媒体华文媒体集团、新加坡旅游局和人民协会联办的春到河畔今年迈入第36个年头。

除了30个造型各异的绚丽灯饰及特展，过去因安全考量而停办的项目今年将重新回归，当中就包括现场舞台表演以及游乐设施等。

主办方也在各大社交媒体平台和春到河畔官网新增线上节目，包括竞赛、益智游戏以及互动虚拟手机游戏“生肖猎奇”。

春到河畔工委会主席蔡其生说，今年的活动不仅有璀璨夺目的花灯，还有精彩纷呈的舞台表演、包罗万象的年画展以及琳琅满目的零售摊位。

“我们很高兴能将多姿多彩的项目汇聚一堂，让民众前来同欢共乐。”