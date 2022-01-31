每户最多接待五名访客 大家庭团圆饭分开吃

即使大家庭不能像疫情前，一家团聚迎新年，但这并不影响李兴明（46岁，汽车零件商）过年的兴致。由于每年都有15名至30名妻子娘家的亲戚会到李兴明的家拜年，他会从本月29日起，连续五天请亲戚到家里享用团圆饭。

有两个儿子和五个孙子的吴顺美已有一年多没办法同时和两个儿子的家庭聚餐，今年农历新年期间的每户最多接待五名访客，一家人11人齐齐吃团圆饭的希望再次落空。

吴顺美（78岁，家庭主妇）在疫情前，每年会烹煮七八道佳肴和传统糕点。今年，因访客人数受限，她昨天已到小儿子家庆祝，今天会去大儿子家吃团圆饭。

她受访时难掩失落地说：“当我听到访客人数限最多五人时，心情大受影响。两个儿子的家庭不能聚在一起、不能看到五个孙子一起玩，也不知道什么时候才能一家团聚，好怀念以前热热闹闹的美好时光。”

吴顺美是家中长女，11个弟妹每年会轮流在初一至初三到她的家拜年，但他们都已上了年纪，今年或许不会一一来拜年。吴顺美平时尽量不出门，在新年期间，也会减少出门拜年的次数，以策安全。

李兴明（后排左一）昨天和妻子曾伟晶（左二）的父母和娘家的亲戚吃团圆饭，他特地下厨为家人烹煮东坡肉和蒸鱼等拿手好菜。（特约张荣摄）

即使大家庭不能像疫情前，一家团聚迎新年，但这并不影响李兴明（46岁，汽车零件商）过年的兴致。由于每年都有15名至30名妻子娘家的亲戚会到李兴明的家拜年，他会从本月29日起，连续五天请亲戚到家里享用团圆饭。

李兴明往年曾预订自助餐招待亲友，这次他则会大展身手，亲自下厨准备新年佳肴。

前年开始自学烹饪的他每天会为亲人准备不同的团圆饭佳肴，他昨天不仅烹煮岳父喜爱的东坡肉，还特地展示了食品雕刻手艺，希望增添节庆气氛。

准备每一顿佳肴相当费时费力，但李兴明还是乐在其中。“我有时早上5时就得去巴刹选购新鲜食材，每天一餐要花约100元，还需要一整天的时间准备，但看到全家人聚在一起开心地吃团圆饭，我就很有成就感。”

李兴明和妻子也为亲戚制定拜年行程表，错开他们上门拜访的时间。“我会选择让亲戚来我家，我们一家五口这次也尽量不去亲友家拜年。因为一旦我们去拜访亲友，他们当天就无法接待其他访客，我不想增添他们的麻烦。”

在一家再生柴油公司担任轮班主管的罗惠江（59岁）认为，能在新年前将高龄93岁的母亲从医院接回家，比什么都重要。老妇人早前因骨密度下降和髋骨疼痛的问题入院治疗，在医院住了三个星期。罗惠江原本每个周末都会探望母亲，母亲住院时，他也每天为吃不惯医院食物的母亲准备晚餐。

本地医院和住院护理设施从本月24日再次禁止访客，罗惠江为了让母亲在新年期间回家团

圆，向医生申请让母亲出院，所幸母亲的身体状况好转，得以在上个星期五（1月28日）回家。

罗惠江说：“我们不想把母亲独自一人留在医院，加上我们不能探访她，她一定会很孤单。母亲也是家中的长女，亲戚都会在初一和初二向她拜年，我想让他们有机会聚一聚。”

罗惠江和其他五个兄弟姐妹的家庭成员加起来共15人，他们上一次一起吃团圆饭是两年前的除夕。今年，他和家人将在今天陪母亲和大姐吃团圆饭，也会在初一时向母亲拜年。有鉴于奥密克戎变种毒株来势汹汹，罗惠江说，他会减少出外拜年的次数，只会拜访几名亲戚。