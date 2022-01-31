外出感受新年气息 新春活动精彩有趣

农历新年将至，公众虽不能如往年一般上门拜年，但本地仍有不少精彩有趣的新春活动可尝试体验，感受别具一番风味的喜气氛围。

本报整理出各种活动详情，供读者在接下来几天外出欢庆年时参考。

春到河畔

春到河畔2022农历新年庆典活动将从1月30日除夕前一天至2月6日正月初六，一连八天在滨海湾花园举办大型花灯展、舞台表演和线上竞赛等庆祝活动，与民众一同喜迎壬寅年。不过，春到河畔的门票已经几乎预订一空，所以其他公众只能在外围观看。

“大丽花之梦”新春花卉展

滨海湾花园与“春到河畔”合作，首次将这场年度新春活动带入花穹（Flower Dome）。

除了姹紫嫣红的花卉，配合壬寅年花穹内也设有可爱的卡通老虎一家和大型福袋和春联等吉祥物展示，洋溢着浓浓的新年气氛。公众可上网预购门票。

祈福迎祥说年画

即日起至9月25日，公众可前往晚晴园—孙中山南洋纪念馆，免费参观“祈福迎祥说年画”主题展览，体会中国人庆祝农历新年的传统和习俗，并了解年画在新加坡的发展和改变。公众可到晚晴园网站查询活动详情。

到访博物馆收集红包

新加坡国家文物局博物馆圆桌会（Museum Roundtable）今年再次推出以博物馆为主题的创意红包封，从即日起至2月4日，公众只要参观本地35家博物馆、文物机构或艺术馆之一，即可获赠八个虎年红包封，也可购买限量版红包封。公众可浏览文物局网站了解活动和35家参与机构详情。

义工活动

疫情肆虐近两年，不少人的生计大受影响，低收入社群更是需要社区伸出援手。公众可趁佳节之际，参与不同的义工活动，为有需要的人传播喜气和希望。公众可上网浏览义工活动，报名参加。