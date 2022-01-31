牛车水人潮涌现 大部分年货已售罄

明天就是大年初一，不少公众趁新年前的最后一个周末到牛车水做最后冲刺。业者透露今年订货量和去年持平，但过去几周的人潮相对增加，因此大部分年货已经售罄，无须大甩卖清货。

《联合早报》记者在过年前的周末下午走访牛车水，发现公众虽然不断涌入，但在个别商店和摊位前驻足的公众不多。现场也有至少两组安全距离大使巡逻，还有另外三名保安人员协助指挥交通。

20多年来都在牛车水摆摊的大东年货老板尹微茵（68岁）说，去年生意很差，生意量只有疫情前的约20％，但今年已经回升到50％，她的1000多个手工煎堆也销售一空。

“可能大家今年都打了疫苗，都敢来牛车水感受新年的气息。”

每逢农历新年从不缺席的腊味摊摊主叶伟强（59岁）也透露，今年的销售速度出乎预料地快。

“我们今年还多订了25%的货，但到了星期四就差不多卖完了，这让我蛮意外的。可能是过去两个星期的天气很好，没有下雨，因此逛街的人也相对比较多。”

邻里商场 顾客比上周多20％

不过，昨天突如其来的一场雨，使人流量比星期六少了约三成。叶伟强说，所幸最后一个周末的买气本来就不比上一个周末旺。“那些要办年货的早就买好了，毕竟现在要送礼也晚了。”

售卖花生、瓜子和坚果的张大川（48岁）则认为，人流量减少，相信与近来冠病病例再度攀升，公众减少外出有关。昨天下起雨后，逛年货市场的人就更少了。

问及新年前最后一个周末会否大甩卖，张大川说今年订的货量和去年一样，整体比疫情前少了约40％。“我们都已经卖得七七八八，没货了，那里还得要大降价来卖？”

关国华（42岁，销售工程师）特地在周末带父母和两个孩子到牛车水感染过年的气氛，购买新年装饰。

“邻里的选择不多，所以我们特地到牛车水买，但这里很多款式已经卖完了，所以我们只买了一些。”

在邻里商场方面，在大巴窑7巷巴刹与熟食中心附近售卖传统糕粿和年饼的蔡文来（68岁，摊位助手）说，这个周末的顾客比上个周末多了20％。

他说大部分顾客是来购买下来几天祭祀要用的发糕、年糕和传统糕点等。“这些糕粿不耐放，会发霉，所以很多人都是在新年前的最后一两天才来买。”

蔡文来说，糕粿的生意虽然不错，但年饼就卖不好了，除了要和网购竞争外，附近商家都在压低价格卖，形成销售压力。

“原本每罐年饼卖10元，星期六已经是三罐卖20元了。不然卖不出也是亏钱，现在只要赚回本钱就好。”

在宏茂桥中心经营The Village蔬果店的梁东庭（40岁）为了在新年期间扩大零售空间和销售品项，特地申请在店外搭临时帐篷，卖起火锅配料。

他说，最后一个周末的顾客多了两三成，店内剩下的蔬菜不到10％，估计今天就能卖完收摊。