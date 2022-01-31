从瑞士赶回家 期待捞鱼生拍全家福

冠病病毒肆虐导致不少家庭超过两年分隔两地，随着疫苗接种者旅游通道开通，好些家庭终于得以团聚，一起迎接壬寅年。

《联合早报》记者采访了四户家庭，感受他们团圆的喜悦。

每逢农历新年，王祖儿一家总会在捞鱼生时拍全家福，记录合家团圆的幸福时光。今年，旅居瑞士的她原本担心冠病疫情加剧，不能如期回家过年，所幸最后得偿所愿。

王祖儿（31岁）和丈夫柯毅帆（31岁，医疗数据科学战略家）于2019年结婚，丈夫同年加入一家瑞士公司，别无选择的到中欧工作。

王祖儿考虑良久，去年5月前往瑞士，夫妻俩计划在那里住几年，组织自己的小家庭。

眼看新年将至，身处异乡且怀孕四周的王祖儿格外想家。“怀孕期间会出现身体不适的情况，这让我更想回家，希望家人能在身边，照顾我和听我诉苦。”

由于担心我国突然收紧边境管控措施，在我国宣布向瑞士开通疫苗接种者旅游通道（VTL）时，王祖儿未在第一时间订购返新机票，她到本月初才订票。

“即使订了机票，我还是做好回不了家的心理准备，我不敢太兴奋，也不敢和朋友说我要回国了，一直到要启程时，心里才比较踏实。疫情带来很多不确定性，只能学习顺应变化。”

王祖儿想家时，就会烹煮家乡菜，一解乡愁。在几个星期前，她已列出回国后要享用的美食，如肉脞面和粿汁等。王祖儿最期待的还是能和家人吃一顿团圆饭。

“新年的意义在于合家团圆，无论在哪里都应该尽量回家，要珍惜每个和家人聚在一起的机会，只要一家人能健康平安地一起吃团圆饭，这样就很幸福了。”