马国媳妇奔四地就为全家聚

冠病病毒肆虐导致不少家庭超过两年分隔两地，随着疫苗接种者旅游通道开通，好些家庭终于得以团聚，一起迎接壬寅年。《联合早报》记者采访了四户家庭，感受他们团圆的喜悦。

多年前嫁到马来西亚柔佛峇株巴辖后，陈连丝（53岁）常年往返新马两地，但一场突如其来的冠病疫情，让她和两名成年孩子分开近两年，自己留在狮城和仍在求学的小儿子相依为命。

这名从事餐饮业的马国媳妇，今年春节前通过新马航空疫苗接种者旅游通道（VTL）飞往吉隆坡，和在当地工作的女儿会合，然后开车南下回新山住家，再和大儿子三人一起回已故丈夫的峇株巴辖老家过年。

回家的路曲折又耗时，小儿子也因大学无法请长假不能随行，但陈连丝不言累，坚持开车载孩子。

“每个孩子都是我的宝贝，这次相隔近两年看到儿子女儿很开心，女儿来机场接我时，我起初因她戴口罩没有认出，但之后马上拥抱她。”

天底下的母亲都希望孩子常伴左右，陈连丝也不例外，由于一家四口长期分隔三地，她曾希望女儿能到新加坡工作，但这名独立、开明的妈妈，最终选择尊重孩子的决定，没有强迫孩子随她定居本地，只求大家平安、快乐。

“我要的其实很简单，只要孩子开心，我就开心，孩子不会永远在身边，我们能做的就是彼此不让对方担心。”

询及农历新年愿望，她说希望之后顺利买到VTL车票，子女跨过新柔长堤，让一家四口真正大团圆。

黄照财（左二）和妹妹黄鉫雯（右一）在前天抵家，与疫情后分隔两地的家人相聚。（受访者提供）

工程师如愿回新山过年

离家两年后，半导体工程师黄照财（25岁）终于赶在年二七抵达新山老家过年，和思念已久的家人团聚。前天（1月29日）中午，他和小妹从兀兰车站出发，途经两国关卡一座长堤，在一小时左右便抵达新山拉庆车站，终于见到了分开两年的家人。

这趟归家之路通畅无阻，却得来不易。

与许多越堤族一样，黄照财在前年3月离开马来西亚后，就在本地度过近两年的异地生活。他毕业后住在兀兰，原本觉得租房离家很近，每星期都能轻松回新山。但疫情的暴发却让仅隔一道海峡的老家，变得遥不可及。

目前，黄照财和爸爸与大妹都在本地工作，小妹则在本地求学，与新山的妈妈和弟弟分隔两地。

虽然不是只身一人在新加坡，但他一再强调：“过年还是要在家里才行啊。”

他去年第一次在异地过年，虽和两个妹妹聚餐庆祝，却还是觉得少了年味。

这回他经历艰辛的购票过程，包括每天早上六七时就守在购票网站前抢票，终于买到往返车票，顺利踏上返家过年之路。

黄照财除了重温心心念念的家乡美食，就是和小弟打闹、与家人叙旧聊天。看似平常不过的日常生活，此时显得无比珍贵。

他的母亲余秋仪也说，有些邻居因为家人买不到车票，这一年又无法团聚。她希望疫苗接种者旅游通道能够继续开通，让更多分隔两地的家庭都可团聚。

碍于工作，黄家要等到大妹在本周五回家后，再吃一轮团圆饭，才算真正一家团聚。