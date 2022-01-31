【新春团拜】
新加坡中华总商会与总商会华商文化基金2月1日（星期二）上午11时联合举办线上“畅游禧街虚拟历史文化之旅”推介仪式，带领大家跨越不同时代的建筑，以及鲜为人知的人物事迹，回顾新加坡和总商会丰富多彩的历史。主宾是副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰。观看网址：www.facebook.com/SCCCI.OFFICIAL
新加坡宗乡会馆联合总会与新加坡华族文化中心2月3日（星期四）上午11时，在面簿直播“新春团拜2022”。届时公众将欣赏到由打击乐团“FENG鼓”、南华潮剧社、NOOICE街舞团及yIN Harmony乐团呈献的一系列文娱表演。主宾为财政部长黄循财。收看网址：www.facebook.com/SG.SFCCA
新加坡潮州八邑会馆主办，南华潮剧社与醉花林俱乐部联合赞助的“2022壬寅虎年新春招待会”2月4日（星期五）下午2时通过面簿向公众直播。主宾是文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。观看网址：www.facebook.com/TPIHK
【活动】
新加坡许氏总会2月7日（星期一）上午11时，在檺林宫举行昭应侯神诞祭拜仪式。疫情期间不设庆祝晚宴。电话：62221858
新加坡佛教居士林2022年中小学组助学金已开放申请，2月10日（星期四）申请截止。电话：67372630或电邮：edu.fund@sbl.org.sg