参与庙宇之旅 了解门神文化

门画，又称门神，是雕刻、绘制或张贴在门上的图画，在华人传统民俗中具有驱凶辟邪、祈福迎祥的寓意。如今，本地华人家庭在农历新年时，已少有贴年画门神的风俗，取而代之的是成对的生肖图样，而传统门神的形象则多保留在庙宇建筑上。

配合“祈福迎祥说年画”主题展览，让观众进一步了解年画及门神的风俗文化，晚晴园——孙中山南洋纪念馆与国家文物局将在2月12日和13日举办两场“庙宇之旅：门神的历史与艺术”导览活动。

负责此次华语导览的义工洪毅瀚（48岁）说：“本地人在日常生活中鲜少有机会接触到门神，在家门上张贴传统门神年画的习俗在今日几乎消失殆尽。我们希望通过这次导览活动，让更多人认识门神文化、装饰艺术，以及其制作工艺。”

报名参与的公众可跟随义工导览员，一同前往粤海清庙、凤山寺，以及天福宫三座本地庙宇，了解文门神手中器物的寓意、学习如何区别秦琼与尉迟恭两位武门神，同时也能感受不同社群庙宇中门神和建筑装饰的异同。

导览活动共有两场，每场限20人。2月12日为英语导览，13日是华语导览，时间都从上午10时至下午1时。公众可通过晚晴园面簿页面预约，每名人报名费为15元，

国家文物局副局长（政策与社区）陈子宇说：“我们希望参与者能由此了解门神文化，也希望通过这项活动为公众展示本地庙宇文化中有别于历史、建筑、仪式的不同面向。”

晚晴园农历新年期间也将推出“2022春满人间聚晚晴”一系列线上及线下的讲座与活动，如：童趣舞狮互动坊、传统节令鼓教学坊，以及传统灯笼制作教学坊等。

陈子宇说，“这些活动能为大家带来欢快的气氛，我们也希望能借此机会让更多人从体验中学习宝贵的文化，例如通过童趣舞狮互动坊和传统灯笼的制作教学活动。”