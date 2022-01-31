受访者：图文并茂细述抗疫点滴 《战疫勇士》教育下一代人珍贵教材

由新报业媒体信托属下全资子公司焦点出版的《战疫勇士——新加坡之道》已经在各大书局上架，新书上架首日，一些公众便到书局购书翻书，当中包括《联合早报》忠实读者以及教育工作者等人。

幕后英雄的小故事、“封城”背后的决策过程，《战疫勇士——新加坡之道》图文并茂、内容扎实，不仅让读者深入了解我国过去两年艰难抗疫过程的点点滴滴，也是教育下一代人的珍贵教材。

由新报业媒体信托属下全资子公司焦点出版的《战疫勇士——新加坡之道》已经在各大书局上架，公众可到大众书局、友联书局、友谊书斋、纪伊国屋书店、海风书屋及卓尔书店购买。

新书上架首日，一些公众便到书局购书翻书，包括《联合早报》忠实读者以及教育工作者等人。

高中华文教师罗文杰（51岁）过去一年多不时将冠病疫情融入教材，例如在前年给学生布置以病毒阻断措施为主题的专题作业。他昨天逛大众书局时看到新上架的《战疫勇士》，便翻阅这本新书，看看是否能作为教学内容。

他指出，自冠病疫情暴发以来，《联合早报》便大篇幅报道，学生平时也能在网络上查找到不少相关资料。

“不过这本新书的内容比较全面详细、并且图文并茂，学生一般看到密密麻麻的文字可能不会感兴趣，但书中有大量图片和标题，相信可以吸引他们阅读。”

罗文杰下来会在课堂上将这本书介绍给学生。“毕竟这是个热门话题，关乎到全世界。如果学校图书馆购买收藏一两本的话，我也会鼓励学生借阅。”

《联合早报》读者林秀荣（60岁，退休人士）则说，虽然本地书局出售不少与冠病相关的中文书籍，但大多数为学者或评论员的作品，相较之下，她较喜欢《战疫勇士》里写到的幕后人物的故事。

“例如工作人员在客工宿舍暴发大型感染群时都做些什么、前线医护人员面临哪些挑战，能够将这些人物的小故事记录下来，我觉得很不错，以后也能让年轻一代了解到我们这一代人经历了些什么。”

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《战疫勇士》记录过去两年的抗疫进程，向守护新加坡的前线人员致敬，并通过与决策者的访问，勾画出我国政府在疫情不同阶段的决策思路。本书共204页，全彩，售价为25元（包括消费税）。

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