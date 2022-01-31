《海峡》冠病新书 从多角度记录我国抗疫历程

一本记录我国过去两年抗击冠病疫情的英文专书上周面世，通过走入幕后了解决策背后的故事和访问前线医护人员、病患和政府官员，让读者从一个不同的角度了解我国的抗疫历程。

这本由海峡时报出版社（Straits Times Press）出版的352页专书名为“In This Together: Singapore's Covid-19 Story”，全书13章故事由《海峡时报》新闻室记者撰写而成。

根据《海峡时报》报道，为编写此书，团队采访了超过300人，包括李显龙总理、哈莉玛总统、内阁部长、政府官员、企业领导人、前线工作者、志愿者、客工和冠病幸存者。

新书分为两个部分，第一部分名为“拯救生命”，其中记录了政府、医疗保健部门和科学界抗击冠病的努力。第二部分“维护生计”，阐述了抗疫同时，为保住工作、企业和新加坡的商业中心地位而展开经济方面的努力。

本书的精彩内容包括有其中一章，深入了解我国领导团队，如李显龙总理和抗疫跨部门工作小组如何在关键时刻做出重要的决定。

2020年4月1日，面对病例不断攀升的情况，内阁开会讨论是否要实行史无前例的阻断措施。李总理事后回忆起这段经历时表示，不同的人对于是否要立即封城还是继续观察持有不同看法。

“这是一个非常重大的决定。所以我告诉部长们：我们就让这个问题沉淀一下，明天再会面……如果我要采取行动，我宁愿反应过度也不要反应不足。”

本书出版得到通讯及新闻部的支持。读者可在本地各大书局及海峡时报出版社网站购买此书，售价28元。