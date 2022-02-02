瞒搭末班VTL巴士 三兄妹与父母惊喜中团圆

抢到除夕最后一班VTL车票赶回家，当中包括三兄妹为制造惊喜称买不到票，午夜前抵家门抱父母团圆。

1月31日晚上8时，从奎因街出发的汉达英达（Causeway Link）VTL巴士，是农历新年前最后一班往马国方向的免隔离交通，载着数十名游子在除夕夜结束前能赶回家与家人团聚。

当中包括魏嘉仪（25岁）、魏秀芹（27岁）和魏志峰（31岁）三兄妹。

尽管业者只要求半小时前到现场，但傍晚7时三人已在那儿等候。

魏秀芹受访时说，因为三人的工作关系，最早也只能1月31日回去，而当时为了抢票还出动朋友一起抢，六个人12台手机及电脑在开卖日奋力一拼，最终成功买到这最后一班车的票。

回程则相当惊险，根本无法同时抢到三张票，最后小妹魏嘉仪成功为自己抢到2月13日的票，另外两人则是朋友帮忙抢到14日的。有了回程票，三兄妹方能安心回乡。

问起爸妈是否会到拉庆车站接他们，魏秀芹说：“他们不知道。”

哥哥接着说，三人都不说因为想给父母惊喜，所以就骗父母抢不到车票所以回不来。

魏秀芹补充，他们还做戏做全套，将除夕两天前跟无法回乡的姐姐吃团圆饭的过程拍成视频，然后在除夕夜当晚发进他们家的聊天群组，让父母真以为他们在新加坡吃团圆饭，殊不知当时他们就坐在VTL巴士上。

三兄妹在午夜前回到家与又惊又喜的父母和早已知情的妹妹团圆，吃了宵夜并拍下全家福为这难得的相聚作纪念。

问起虎年愿望，买到来回票回家的魏秀芹道出众多游子们的心声：“希望疫情赶快过去，大家都能团圆。”

完整报道，请翻阅2022年2月2日的《新明日报》。