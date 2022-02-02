直落布兰雅坡火患 女佣不治 遗体运回印尼

直落布兰雅单位失火，老翁被控上庭，楼上48岁女佣昏迷送院不治，雇主透露女佣是单亲妈妈，也是家中“顶梁柱”。

上个月29日凌晨约4时40分，直落布兰雅坡第39座组屋10楼的一个五房式单位失火，导致该栋组屋280人紧急疏散，一名25岁女子在清醒情况下送院，另一名48岁女子送院时已昏迷。

住在失火单位内的73岁老翁事后被逮捕，并于29日被控一项恶作剧纵火，案件将在2月18日过堂。

48岁的女佣艾玛（Koimatun Achmad Ali）来自印尼，由于雇主陈女士（45岁，会计）及10岁儿子目前返回印尼庆祝新年，因此委托友人何悦康（41岁，主管）办理艾玛的身后事。

何悦康透露，他住在案发地点对面街，以前曾居住失火组屋，双方的孩子年龄相仿，因此关系亲近，也知道陈女士家中除了艾玛还有另一名租户。

火患当晚，他接到父母的通知赶到现场，着急寻找艾玛的身影，当他看见警方将昏迷的艾玛扛出单位，便知道事态严重。

艾玛送院后，一直待在加护病房，但情况不乐观，当天傍晚何悦康通过视频电话，联系上艾玛的亲属和女儿。

“她的女儿哭得撕心裂肺，我在一旁看得很心酸，最终艾玛在晚上9时离世。”

何悦康指已委托殡葬业者处理后事，也联系上大使馆，并在昨日（1日）将艾玛的遗体送回印尼。

雇主陈女士指，今年是艾玛加入他们的第四个年头，对方生性勤劳善良，他们非常依靠她。

她指艾玛是家中唯一的经济支柱，上有年迈的父母，下有17岁女儿，来新求职已和丈夫分开，希望日后能供女儿读大学。

死者存钱 想返乡做生意

女佣有意等小雇主长大后，返回印尼做生意。

陈女士坦言，艾玛经常提及家中女儿，也曾和儿子说，等儿子不需要她照料后，她想回到印尼做生意。

“她说想学习一门手艺，也开始存钱，为日后做生意和建房子做打算。”

陈女士指出他们相处愉快，若对方愿意打算一直和她续约。

陈女士也把此事告诉10岁的儿子，指艾玛已过世，他们至今仍难以释怀。

雇主感激善心国人慷慨解囊

雇主和友人发起众筹，盼减轻家属负担，感谢国人慷慨解囊。

何悦康透露艾玛是家中的顶梁柱，为此他们在gogetfunding发起募捐，除了支付运送遗体的费用外，也希望能为艾玛家属提供一些经济资助。

他指出，目前共筹得3万元，对国人的爱心感到动容，也感激他们为素未谋面的艾玛捐款。

“我们也想借此澄清，这些款项会全部转交给艾玛的家属，虽然林女士家中的物品都报销，但这笔钱绝对没其他用途。”