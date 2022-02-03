比去年同时多出六成 春到河畔三天吸引3万5200人次

送别金牛，喜迎瑞虎。第二年于滨海湾花园举行的春到河畔活动，在除夕至初二这三天里迎来约3万5200名访客人次，比去年同个时候多了六成。不少人携家带眷与绚丽夺目的灯饰合影，共享天伦之乐。

春到河畔每晚都有不同的嘉宾到场与公众同庆，大年初一是主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高和教育部兼人力部政务部长颜晓芳，昨晚（2月2日）交通部高级政务部长徐芳达和卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤到场与公众一起欣赏新谣。

嘉宾们都在春到河畔“花灯祈福”活动上释放代表着祝福的LED花灯。公众捐款10元或以上即可获得一盏LED花灯，然后把花灯放到水滨海花园的水面上。花灯所有收益将捐给嘉诺撒儿童与社区服务中心以及轻安村慈善与教育基金。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，以及总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮，也在除夕晚莅临滨海湾花园，与公众一同迎接壬寅虎年。

今明两晚是“歌台之夜”

去年受疫情影响，春到河畔的表演活动以预录再现场播放的形式与公众见面。今年，现场表演重回春到河畔大舞台，每晚呈献不同主题的节目。昨晚的主题是“新谣之夜”，今明两晚是“歌台之夜”，而星期六和星期天则是“新加坡派”。

春到河畔工委会主席蔡其生在除夕夜受访时说，主办方对现场观众及表演者严格执行安全管理措施，管控人潮与安全距离，表演者在表演前也进行快速抗原检测（ART）。

他说：“我们很高兴能再次给访客们带来精彩的现场舞台表演，这有助于带动节日气氛。虽然如此，我们仍将防疫安全视为己任，维持安全管理措施是我们的首要任务。”

由于现场演出的观众人数限制在450人以下，春到河畔扩大线上节目，公众能通过官方网站以及面簿观看每晚节目直播，也可在官网浏览《春风年画总关情》特展，玩“解锁年画”数码游戏。

此外，公众今明两天还可参与由UFM100.3 DJ们主持的现场活动“春到河畔一日游”，答题赢取50元的购物礼券。大家还可通过“生肖猎奇”手机游戏，在全岛各地“捕捉”虚拟生肖动物，赢取总价值18万元的现金奖。

春到河畔今年迈入第36个年头，一连八天的活动举办至星期天（2月6日），预计将吸引超过9万人次访客。为避免现场人潮拥挤，公众须先上网预约入场时段，再凭入门票免费入场。每个时段的人数限制在4400人。活动门票自上个月中开放申请后反应非常踊跃，目前所有门票已预订一空。