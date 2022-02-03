政府科技局开发系统 过去三年签发530万张电子病假单

政府科技局产品主任卢勇瑞说，这个系统推出三年多后，多个行业的雇主已能识别并接受这些电子病假单。求医者只要点击短信里的网址，在密码栏输入出生日期，就可打开病假单，也可将短信转发给雇主。

随着远程医疗服务普及，以及我国持续推动流程数码化，公众越来越能接受电子病假单。从2019年至2021年底，经由政府科技局开发的电子病假单系统DigiMC签发的电子病假单约有530万张。

DigiMC刚推出时，只有大约20个医疗机构与地点使用，但到目前则有超过340个医疗机构与地点通过这个系统签发电子病假单，当中除了公共医疗机构，使用DigiMC系统的医疗机构大约七成是私人业者，包括小型独立家庭诊所。

在2019年、2020年和2021年，DigiMC系统分别签发大约177万张、146万张，以及180万张电子病假单。

政府科技局产品主任卢勇瑞受访时说：“这个系统推出三年多后，多个行业的雇主已能识别并接受这些电子病假单，这让医疗机构有信心假定求医者不需要有纸病假单。”

通过政府网站域名 分辨病假单真伪

DigiMC系统运作便捷，医生签发病假单后，求医者五分钟内就能收到短信通知，点击短信里的网址，在密码栏输入出生日期，就可打开病假单。求医者可将短信转发给雇主，或下载PDF版的病假单，再打印出来提交给雇主。雇主若要确认电子病假单的真伪，只须检查病假单是否通过政府网站域名（mc.gov.sg）发出的。这些网址没有失效期，方便雇主日后审计。

私人医疗集团MinMed执行董事庄珺如回复《联合早报》询问时说，集团一直很注重把工作流程数码化，这是健康管理的发展趋势。

“病假单数码化，可以提高效率，病患可体验更好的服务，医疗记录存档更便捷。我们现在能在更短的时间内，回复索取病假单副本的请求。这也减少了我们的碳足迹。”

庄珺如透露，在MinMed集团照顾的求医者中，高达95%的人能接受DigiMC病假单。她也观察到使用DigiMC的病患有上升趋势，许多雇主开始转向使用电子门户网站提交职员病假单的流程。

位于亚逸拉惹熟食中心内的晶良西药房（Loh & Loh Clinic & Surgery）是其中一个使用DigiMC的家庭诊所。该诊所负责人洛晶隆医生受访时说，诊所使用DigiMC系统超过两年了，接受电子病假单的求医者有增无减。现在，越来越多人知道DigiMC的存在，对电子病假单的需求也跟着增加。

“越来越多的病患精通科技，DigiMC为他们省下麻烦，再也不必拍下纸质病假单，并通过WhatsApp发给他们的人事部或上司。”

探讨纳入SYNC平台与他人分享健康资料

谈到DigiMC未来的发展，卢勇瑞说，其中一个正在探讨的方案是，将其纳入政府科技局所开发的SYNC平台。用户目前能通过这个平台把自己的检测结果和疫苗接种状况同雇主和陆路交通管理局分享。

DigiMC可成为用户的健康资料库，可同他人分享里面的个人资料；只需要在一个平台上，就能同一人或多人分享多个记录。若雇主需要员工的健康资料，在员工提交相关资料后会收到报告，免去逐个到mc.gov.sg认证的步骤，而且不必担心被员工作假。

他说：“在重新思考如何分享已认证的个人医疗保健状况时，我们必须牢记病患的隐私。SYNC不仅需要得到用户的同意，而且个人资料也会被加密并存储在手机上，病患可以控制自己的数据，以及他想与谁分享这些资料。”