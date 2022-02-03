除夕访裕廊坊 李总理向服务人员拜早年

农历新年前夕，李显龙总理到裕廊坊，向商场员工、送餐员和德士司机等服务人员拜个早年。

李总理当天接受媒体访问时表示，特别感谢送餐员和德士司机在疫情期间辛劳工作。他说，因为本地乘客和游客都少了，德士司机这两年的收入大受影响。他们靠政府推出的一些措施，以及自己做出调整撑了下来，大家都盼今年比去年好。

李总理也特别关注包括送餐员在内的低薪工人，他在去年的国庆群众大会演说中指出，送餐员虽无异于受薪工人，但是却没有工伤保险、雇主缴交公积金等基本的雇员福利，人力部已跟进检讨这个问题。

李总理是应职工总会会长雷家英、秘书长黄志明和中委邀请走访裕廊坊，他逗留了约45分钟，大批公众驻足围观和拍照。随行的还有总理夫人何晶、交通部长易华仁，以及永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士等。

过去20多年，在农历新年期间，工运领袖都会拜访工友，一般选在大年初一进行。今年改在除夕，这是要把握多数餐馆年节休息前的时机，让出访团队有机会与送餐员接触。

黄志明受访时说，职总将全力支持送餐员、德士和私召车司机，为他们提供更好的机会，尤其是着手处理一些可以改进的地方，例如工伤保险，让他们觉得有所保障。

当送餐员已有九年的陈瑞山（37岁）告诉记者，现在很多人已经回公司上班，订单减少很多，他担心送餐业未来是否能持续下去。他觉得政府在检讨送餐员工作保障这方面迟了些，希望未来政府可以保护他们。