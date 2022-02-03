拥车证成价持续上涨 红牌车逐年减少现仅剩1万1033辆

本地公路上的红牌车五年里减少超过一半，与2010年红牌车条例修订后创下的约5万辆最高纪录相比，锐减将近八成。车商指出，拥车证成价近期走高，是红牌车较不受落的主要原因。

拥车证成价不断上涨，导致只限非繁忙时段使用的“红牌车”失去吸引力。去年新注册的红牌车连续两年以半数递减，跌至七年以来的最低水平。

陆路交通管理局发布的最新数据显示，去年注册的红牌车数量仅666辆，比前年的1190辆少了近一半。这也是新注册红牌车数量连续第三年下跌。

由普通车转换为红牌车的汽车也从2019年的286辆减少到2020年的156辆，去年进一步减少至145辆。

截至去年底，公路上的红牌车只剩1万1033辆，五年里减少超过一半，与2010年红牌车条例修订后创下的约5万辆最高纪录相比，更是锐减将近八成。

根据陆交局规定，红牌车平日只能在晚上7时至隔天上午7时使用。星期六和星期天、公共假日和五个公假（元旦、农历新年、开斋节、屠妖节和圣诞节）前夕可全天用车。若要在获准的时间外使用，车主得购买每日20元的通行证。

受访车商说，拥车证成价近期走高，是红牌车较不受落的主要原因。因拥车证配额削减的关系，中小型汽车（A组）拥车证成价在过去一年里从约4万元的价位一路上涨至最新一轮投标活动的近5万8000元；大型及豪华车组（B组）和一般用于注册B组车款的公开组（E组）同一时期的拥车证成价则从约5万元飙升至目前的8万多元，涨幅超过六成。

本田汽车代理商嘉摩哆总经理黄成顺说，红牌车的吸引力在于买主能获得1万7000元的税务回扣。但这项回扣的好处只有在拥车证成价低的时候才比较显见；但拥车证价位太高，就像现在这样，就不值得了。

他说：“拥车证成价在2万多元至3­万元价位的时候，扣了1万7000元，价钱就真的很低……红牌车接下来暂时没有什么吸引力。但拥车证成价有起有落……到了拥车证配额增加的时候，红牌车就会比较具吸引力。”

新加坡车业公会会长吕小龙则说，红牌车买主多为不希望在汽车上花太多钱的客户。拥车证成价一走高，买车的费用就会超出预算，这一类别的车主就更可能倾向买二手车。

“他们对于把钱花在哪里会非常谨慎，所以不会选在拥车证成价这么高的时候进场，因为他们会觉得这不符合经济效益。”

不过吕小龙也指出，市场上的二手车供应也有限，如果更多买主转向二手车市场，二手车的价格也会随之上涨。