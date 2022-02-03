龙身20秒内可从18米延伸至50米长 鸳鸯彩云变形龙庆贺妆艺50周年

迈入50周年的妆艺，以“‘典’亮妆艺50年”为主题。从1975年至今，参与超过30届妆艺的星洲龙狮体育会继续推陈出新，今年献上的是专为妆艺50而设计的“鸳鸯彩云变形龙”。

龙腾虎跃，春节妆艺必不可少。今年的妆艺舞台游龙再现，它绚丽多彩，身躯长短幻化，为公众呈现融合传统与创新的表演。

迈入50周年的妆艺，以“‘典’亮妆艺50年”（Chingay50: Ignite Our Dreams）为主题。从1975年至今，参与超过30届妆艺的星洲龙狮体育会继续推陈出新，今年要展示专为妆艺50而设计的“鸳鸯彩云变形龙”。

“鸳鸯彩云变形龙”最大的特点是，它能在短短的20秒内，从18米长延伸至50米长。负责制作这条龙的星洲龙狮体育会秘书长兼总教练陈源基（65岁）受访时说，他用了五个月的时间，才制作出可拉伸的21节龙身，这也是妆艺首次出现可拉长至50米的舞龙。

“这条龙的设计与制作方式和往年不同，我们用了很多方法制作龙身的机关，尝试用松紧带、弹簧和胶带，各种用具都试过，还好最后成功克服困难。”

陈源基透露，他最终采用百褶裙的布料来制作这条变身龙，这类布料较薄，伸缩的效果更好。龙身一面是荧光黄，另一面是荧光粉红，特别抢眼。最有特色的是龙身还有七朵不同颜色的云，而由尼龙绳、滑轮等所组成的“机关”皆藏在云朵之中。

公众将可看到舞龙队伍如何通过福州龙的传统表演套式，如“猛龙过江”和“过龙门”，让祥龙一边翻腾起舞、一边快速伸展。队员在舞动龙头时，龙还会“眨眼”，神态十分威武。

陈源基说：“在制作过程方面，这是最辛苦的一年，但今年是妆艺50周年，我们必须有更理想的表现，不能一直停留在早期传统舞龙的表演方式，要加入不同元素，以不一样的方式呈现这个妆艺节目。”

为了让观众有别于以往的观看体验，陈源基每次在妆艺结束的两三个月后，都会根据明年的妆艺主题策划表演项目，设计创新的舞龙表演。陈源基的儿子陈敏龙（29岁）从小跟在父亲身边学舞龙、目前担任星洲龙狮体育会舞龙主任的他今年负责编排舞龙表演。

疫情下无法集体排练 靠手机和线上讨论表演内容

陈敏龙透露，在疫情下，舞龙队伍面临的最大挑战莫过于无法集体排练，排练次数也因此而减少。“在筹备今年的演出时，我和团队只能采用WhatsApp和Zoom来讨论表演的套路内容。在安全管理措施下，我们也无法在会所排练，一定要到人民协会总部，才可以同时有那么多团员在一起练习。”

陈敏龙说，这条“鸳鸯彩云变形龙”的设计相信是世界首创，策划表演的过程也更具挑战性，因此本届妆艺对他而言别具意义。

今年的妆艺将于本月12日晚上8时从星耀樟宜直播，通过线上和社交媒体平台播出。