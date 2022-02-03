妆艺将首次在星耀樟宜演出 线上带给公众缤纷视觉飨宴

即将在本月中旬登场的妆艺首次在星耀樟宜举行，公众将能通过线上平台观赏一场结合视觉特效、传统与现代元素和多元文化色彩的视觉飨宴。

今年迈入50周年的妆艺以“‘典’亮妆艺五十年”为主题，将于2月12日晚上8时从星耀樟宜直播，通过线上和社交媒体平台播出。

这场一个半小时的年度汇演会在星耀樟宜的汇丰银行雨漩涡和资生堂森林谷进行，主办方将在演出中融入特效以及地面投影等技术，势必为观赏直播的观众带来耳目一新的体验。

为了吸引年长一辈和年轻公众，人协会在表演中同时结合传统与现代元素。

在第一幕中，表演者将借由传统艺术与现代舞蹈形式，呈献六个表演项目。其中一个项目是化身为大头娃娃的表演者会在演出时融入街舞，舞者也会在重新改编的中国民歌《凤阳花鼓》伴奏下，展现不同的舞蹈。

观众可通过演出 欣赏多元种族文化特色

观众可在第四幕表演中，通过本地四大种族的婚礼场景和表演者色彩缤纷的服饰，欣赏我国的多元文化和种族特色。

公众可以观赏到孔雀在森林里见证印度国王和新娘共结连理的场景，在中式婚礼中身穿绚丽服装的新人、媒人和伴郎与伴娘带来的演出，以海洋为主题重现的马来婚礼，以及欧亚裔情侣在一场花卉主题婚礼上随着民谣“Jinkli Nona”翩翩起舞的场景。

配合妆艺50周年，人协也希望给予本地人才崭露头角的机会。因此，从“我们的达人秀”才艺比赛脱颖而出的本届“妆艺社区之星”刘英翔（14岁）也有机会在妆艺舞台上，用萨克斯风演奏耳熟能详的马来民谣“Chan Mali Chan”。

今年，人协也首次在妆艺呈现社区迷你花车游行。届时，公众能看到由1400名本地居民利用气球和3D艺术制作的17辆妆艺50社区迷你花车。人协希望借此鼓励更多志愿者和居民一起构思和设计妆艺未来的花车造型。

在最后一幕的表演中，100名年轻表演者会围绕着雨漩涡呈现一场演出，象征国人如果具备一个共同的愿景，就能克服挑战。四名歌手也将演唱往年妆艺的主题歌曲，包括一首由歌手慕斯菲菈（Amni Musfirah）为妆艺50年所创作和演唱的作品。

为了把妆艺的精神和节庆的气氛带入社区，人协基层组织也会主办线上社区庆祝活动让居民参与。公众也能通过一系列照片和视频，感受妆艺自1973年举办至今的演变，妆艺的官方网站也将收录这些故事。

人民协会伙伴拓展组集群理事长兼妆艺50执行委员会主席纪祥伟说：“妆艺50的演出会记录这场年度盛世如何从一个街头大游行蜕变为一场突破界限的盛典。我们希望国人能对妆艺的精神产生共鸣，从而受到鼓舞，勇于追求梦想、释放他们的潜力，实现理想。”