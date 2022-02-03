销量每月增两成 养鱼场业者开店直销攻邻里市场

水产养殖业者ACE去年10月在麦波申开设专卖店，考虑到附近有不少租赁组屋居民，调低了一些鱼类售价，确保大多数民众都可负担得起。

在邻里开设实体专卖店、与其他直播主合作线上卖鱼，本地渔场业者不只养鱼，也开拓自家的销售渠道，希望吸引更多消费者购买本地渔产

本地水产养殖业者Aquaculture Centre of Excellence（简称ACE）去年10月在麦波申地铁站附近开设专卖店，售卖渔场所产出的石斑鱼、鲈鱼等鱼类。自开业以来，专卖店每个月售出超过3000份渔产，每月营业额为2万元左右，渔产销售量每个月总体上升约两成。

ACE创办人兼总裁廖万达（64岁）受访时说，决定在邻里设立实体店，主要是想让更多民众认识和品尝本地渔产。“我们在疫情期间开设网店，但一些消费者认为要花80元以上才能享有免费送货服务太昂贵，希望我们能开实体店。一些民众可能也不知道如何在网上找到我们。”

廖万达说，因麦波申地铁站周围有不少租赁组屋，他们调低了一些鱼类如亚洲鲈鱼的售价，确保大多数民众都可负担得起。

下来，ACE计划和有意要经营鱼摊的民众合作，在巴刹内设立摊位。廖万达说，他们每个月将提供对方一笔资金来应付租金和巴刹摊位的清洗费用，并抽取他们的部分营业额。首个ACE鱼摊预计将在三四月左右，于麦波申一带的巴刹开设。

“到时民众将能从更多销售点买到我们的渔产，我们也希望能提供更多就业机会。”

ACE将在一两个月内正式启用多两个封闭式浮动水产养殖场“环保方舟”（Eco-Ark），以及用来孵化鱼卵的全新养殖场Eco-Spark，到时渔场每年的产量可增加约五倍。

ACE在农业生产力基金资助下打造的“环保方舟”，产量可达一般传统渔场的20倍。

根据新加坡食品局的数据，本地渔场去年1月至9月共产出3100公吨的渔产。前年的全年生产量为4000公吨，比2019年的4700公吨减少近15%。

在进口方面，我国去年全年进口9万零800公吨的渔产，是过去四年的最低水平。

渔夫渔场上网购平台 也与直播主合作卖鱼

另一家渔场业者渔夫渔场（The Fish Farmer）则选择进一步开拓线上市场，通过面簿直播提高销售量。

原本主要向超市和餐馆供货的渔夫渔场，在疫情期间开始在网购平台如虾皮（Shopee）售卖渔产。总裁王典宝说，他们也在去年底开始和直播主合作，通过面簿直播兜售渔产。“因疫情的关系，我们发现了线上平台的新商机，下来我们计划做更多直播，继续开拓线上市场。”

目前，渔夫渔场在每一场直播中可售出约200至500份渔产。王典宝说，虽然这仅占总营业额约2％，但他预计销售量将日渐增加。

生产力基金资助多家公司

永续发展与环境部长傅海燕上个月在国会书面答复中透露，我国有260家获当局认可的食品农场，58％属于陆地农场，其余42％则是海上农场。政府正在检讨海上农场的政策，为业界在海洋空间方面的使用提供更多确定性。目前，当局并没有为海上农场设定租赁期。

另一方面，截至去年底，食品局一共收到23份农业生产力基金的申请，当局已批准其中八份，业者可获得介于1万元至70万元的资助。其余申请还在评估中。