王瑞杰：我国进入未知领域 须靠共同价值观取得进展

在我国进入未知领域时，共同价值观将继续指导并使新加坡取得进展。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰农历新年初一在新加坡中华总商会（SCCCI）为禧街虚拟历史文化之旅（Virtual Heritage Trail）主持推介仪式时说，新加坡人必须了解我国的历史，以及新加坡如何发展起来，才能维护和加强作为新加坡人的价值观。

“当我们冒险进入未知的领域时，将继续指导我们并使我们能够取得进展的，是我们的共同价值观和我们作为一个社会所共享的事物。”

禧街是我国最早的街道之一，这里也是新加坡中华总商会今天总部大厦落户的地方。禧街虚拟历史文化之旅是总商会本着促进本地文化、教育和社区服务的宗旨所推出的一个项目，借此激发年轻一代对新加坡历史的兴趣，促进新加坡人的国家身份认同和自豪感。

采用三维虚拟科技带观众见证建国之路和禧街发展

这个虚拟历史文化之旅通过互动和吸引人的方式，展示各种文件和禧街一带的历史和经济转型。它采用最新的三维虚拟科技，将观众带入不同时空，见证新加坡建国之路和早期至今禧街一带的发展。

观众可看到1964年建造的标志性建筑物，例如保留至今的新加坡中华总商会大厦、旧禧街警察局，以及亚美尼亚教堂（Armenian Church），让观众能沉浸于并更好地了解新加坡和总商会的历史。

谈到新加坡中华总商会的社会贡献时，王瑞杰说，总商会的作用超越了经济领域，它在国家建设中发挥了重要作用。例如，在1967年第一批国民服役人员入伍时，人们很担忧及不情愿。总商会支持国民服役，送每一名新兵一个奖章，上面写着“尽忠报国”。

近年来，总商会不仅积极带领商团和企业朝数码化、国际化发展，也大力弘扬总商会华商文化，配合国家政策，进一步巩固新加坡人对国家的认同感，以及培养对新加坡文化和自身文化的自信心。

新加坡中华总商会会长黄山忠说：“总商会将秉承中华总商会华商精神，特别是回馈社会、永不止息的精神。这个虚拟历史文化之旅的目的，是为了推动国民教育，促进人们对新加坡历史和禧街的深入了解，以及总商会一个多世纪以来的使命。

他说：“禧街见证了新加坡的经济发展，成为新加坡不同种族、文化和宗教的支柱。总商会大厦见证了独立前总商会如何为22万人争取公民权而奋斗了10年。独立后，在这栋大厦里，总商会坚定不移地支持国民服役计划的实施。我们希望这项活动能让大家，尤其是年轻一代，有机会重新发现新加坡和总商会的历史遗产。”