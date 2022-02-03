160名外籍女佣分批到圣淘沙海洋馆参观

与帮佣们接触后，我发现他们其实各有所长，有些还具备领导能力。我们将在2月起陆续推出更多项目，例如理财课程和休闲活动，让他们参与。 ——希望工程联盟发言人黄植春

160名外籍女佣日前分批到圣淘沙的S.E.A.海洋馆参观，让她们在农历新年来临之际，感受到节日的欢愉氛围。

为遵守防疫措施，这些外籍女佣分成小组，在不同时段进入海洋馆，全程也遵守一米的安全距离。进入海洋馆的女佣们兴奋不已，纷纷拿出手机照相留念。一些人也与远在海外的家人视讯，通过这新颖方式分享海洋生物的千姿百态和自己的心情。

在本地工作已有五年的莉莉克（Lilik）参与了本次活动，她不仅邀请了在本地工作的女佣朋友参与，还与在印度尼西亚的外甥视讯，分享她的喜悦。

“由于我住在巴耶利峇，休假时通常也都在那里的商场和朋友们小聚。有这样的机会出来游玩我很是感激，而且在与朋友们玩乐的同时，我还能‘免费’让我的外甥参观本地的海洋馆，一举两得。”

这项活动由希望工程联盟（Hope Initiative Alliance）以及Xperience DMC主办，主办机构将新加坡人未使用的“重新探索新加坡”消费券剩余金额用于支持这项活动。

希望工程联盟发言人黄植春（37岁）指出，家佣关怀联盟（Alliance of Domestic Employees Outreach，简称ADEO）计划在未来的日子里，推出更多活动，改善女佣在我国的工作与生活条件。

“与帮佣们接触后，我发现他们其实各有所长，有些还具备领导能力。就拿这次的活动来说，团体中有个小‘组长’，他们会叫上自己的朋友，组织团队参与活动。为了支持他们在其他方面的发展，我们将在2月起陆续推出更多项目，例如理财课程和休闲活动，让他们参与。”