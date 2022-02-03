涉走私7186条漏税烟 六人被捕三辆车被扣

六人涉嫌走私逾7100条漏税烟被捕，关税局也在同一行动中扣留三辆用来运输漏税烟的车辆，起获近1万5000元现款。

新加坡关税局昨天发文告指出，在上个月28日展开突击行动中落网的五男一女，年龄介于30岁和52岁之间。

根据文告，执法人员事发当天到裕廊西62街一带暗中观察，发现两名男子从一辆卡车卸下一个个棕色箱子，搬上货车，不久后其中一人驾着货车离开，另一人则在不久后驾了一辆罗厘停在卡车旁，将棕色箱子从卡车搬到罗厘上。

怀疑棕色箱子藏了漏税烟，执法人员立刻采取行动，逮捕两人，并从卡车和罗厘起获4336条漏税烟。早前被目击在现场搬运棕色箱子的男子过后也在附近被捕。

另一方面，执法人员也跟随早前离开现场的货车来到如切巷，等到一名男子走近货车时上前捉人，男子当时试图逃跑但最后还是被制伏，货车男司机和一名女乘客也一并被捕。执法人员从货车起获2850条漏税烟。

在这次行动中，当局人员总共起获7186条漏税烟，扣押了三辆车子和约1万4898元现金。

这批漏税烟所应缴付的关税和消费税分别为61万3680元和4万8840元。

涉事的其中一名男子和女子已于1月29日被控，目前法庭批准还押两人多一周接受调查，其余几人目前也在配合当局调查。

在本地购买、贩卖、转交、运输、储藏、拥有或交易漏税物品都属严重罪行，触犯者的罚款可高达逃税额的40倍，或监禁最长六年，或两者兼施，运送物品的车辆也将被充公。

公众若得知走私或漏税行为，可拨打关税局热线1800-2330000或电邮至customs_intelligence@customs.gov.sg举报。