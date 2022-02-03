驳回即席判决申请 租约官司可正式开打

冠病来袭，经营夜店的租户受冠病管制条例影响必须暂停业务。业主指租户违约，向高庭申请即席判决，要租户归还拖欠10个月的39万元租金加利息，却遭驳回。

高庭朱汉德法官日前发表的判词中指出，冠病实施的条例导致租户康添源（译音）无法达到合约的经营规定，即只能经营酒廊、酒吧、夜店、迪斯科舞厅和卡拉OK厢房，裁定租户已提出真实（bona fide）的理由。

法官以本案有可审理的争论点，驳回Lachman's Emporium（简称业主）的申请。这意味着，这起官司可以正式开打。

即席判决（summary judgement）是指高庭无须开庭传召证人，只须按照呈堂文件直接裁定起诉人胜诉，因为答辩人根本没有辩护理由。

不过，租户康添源自认有很强的辩护理由，因当局的禁令使他无法按合约的规定使用店面，并指四个月的租金回扣根本不够，促高庭驳回业主的申请，结果成功。

根据判词，2019年12月，拥有芽笼路店屋的业主与康添源签约，让后者在2020年和2021年，用店屋独资经营Lookers Music Cafe夜店两年。

但业主指辩方拖欠和拒还2020年3月及2020年8月至2021年4月，一共10个月的租金，总计36万6400元。

结果，租约提前于去年4月终止。除了租金，业主也追讨2万5281元的利息。

前年8月，业主还收到国内税务局的通知，表明根据冠病19（临时措施）法令，它必须豁免租户四个月的租金。

为了减损，业主向市区重建局申请把店面的经营性质转为餐馆或小食店。去年5月当局给予暂时批准，但规定业主须重新提呈生意概念和楼层计划等，但该店面至今空置。

答辩人的立场是，合约有上述的经营规定，但从2020年3月26日起，因冠病暴发，政府下令电影院、酒吧和娱乐场所必须停业，他因此不可能继续按合约的规定使用店面。

法官指出，以现有情况来看，冠病措施导致店面无法用来经营夜店，不仅违反合约要求，也违反市区重建局所允许的用途。

他认为，可审理的一个争论点是：经营夜店是不是诉辩双方的共识？如果是，履行合约的义务可能与双方原先同意的完全不同，而当前的冠病疫情也造成答辩人无法履行合约。

法官也提到，双方签约时都没想到，店面会因为“细微的冠状病毒”而无法经营。

他认为，去年4月业主须写信给市区重建局，要求暂时批准让它把店面转成餐馆，显然说明业主当初已确定店面是充作夜店的用途。冠病管制措施推出后，夜间娱乐场所关闭，该店面显然无法达到“夜店用途”的目的，但如果展开审讯，说不定会发现双方没有经营夜店的共识。

“无论如何，答辩人已提出真实的理由，所以我决定驳回业主要求即席判决的申请。”