疫情导致医院须暂时谢绝访客，义工什里迈便在年除夕当天，到病房内与病患互动，教导他们折纸，希望带来一点佳节的喜气。

家中曾有至亲病重住院，16岁的什里迈（Shrimay Bikash Saikia，学生，右）深刻体会住院病患和他们家人所面对的挑战，因此选择课余时投身义工行列，在医院里与病患互动，并通过福利组织教导年长者数码知识。

冠病疫情导致医院须暂时谢绝访客，也使到农历新年仍住院的病患无法与家人共聚。身为亚历山大医院义工团队“Alex With Friends”成员的什里迈便选择在年除夕当天，到病房内与病患互动，教导他们折纸。

他也为病患录制演唱视频，希望为全天待在病房里的他们解解闷。“受疫情影响，很多活动都须转到线上进行，但我还是认为面对面办活动比较有意义，更能帮助到病患。”

什里迈也特地上网学习应节的折纸手工，折出十二生肖动物和灯笼等，尤其希望能为病房内的华族病患带来一点佳节的喜气，让他们不会感到孤单。

他平时也有参与志愿组织心件工程（Heartware Network）的乐龄陪伴计划，主要教导年长者如何使用智能手机，并灌输他们各种科技相关的知识。“以前在学校里就有参与一些校方主办的义工活动，但我去年决定加入一些校外的义工项目，希望能为有需要的年长者提供更多帮助。”

花那么多时间当义工助人，什里迈认为自己其实才是受益最大的人。当义工让他学会如何更好地与他人相处，整个经验让他感到谦卑，学会做更好的自己。