撕口供闹病房不配合调查 许淑慈不获保释

涉嫌向卫生部虚报疫苗接种资料的三名被告当中，医生和诊所助理获准保释得以回家过年，反疫苗组织“Healing The Divide”创办人许淑慈则被指调查期间极度不配合，不仅撕毁警方口供书和控状，还对警员骂脏话和大闹病房，法官因此谕令在农历新年期间继续将她还押以进行调查。

与此同时，控方也在庭上透露，涉案人至少有20个，罪行则涉及活动前的远程抗原快速检测（ART），以及发放伪造的疫苗接种证明书。

《联合早报》早前报道，许淑慈、全科医生柯杰智（33岁），以及诊所助理蔡清顺（40岁）被指共谋向卫生部作出虚假陈述，谎称一些人已接种国药疫苗，实际上这些人并未接种。

除夕在医院视讯听审

三人上个月23日被控上法庭，案件上周五过堂，控方将许淑慈的控状修改成对卫生部做虚假陈述的罪名，最高刑罚从三年监禁增加至最高20年，而且不准保释。

许淑慈在1月31日除夕当天通过律师，以视讯形式在高庭提出保释申请。

许淑慈当时在中央医院就医，她在大约一小时的审讯中不断举手欲发言，还对镜头大喊，情绪相当激动，但法官只听代表律师发言，没让她说话。

控方首次在庭上透露，此案涉及至少20人，罪行涉及活动前的远程抗原快速检测（ART），以及发放伪造疫苗接种证明书。

主控官在庭上指出，许淑慈被捕后拒绝配合，频频干扰警方调查。被捕当天，她称自己感到焦虑和恐慌发作，但拒绝到心理卫生学院就医。隔天录完口供，得知将面对更严重的控状时，她又声称感到焦虑。这回她主动要求入院，但医生觉得她没必要留医，隔天就让她出院。

许淑慈后来又称心跳太快，被送往中央医院治疗。医生指她之前患上甲状腺功能亢进症（hyperthyroidism），为她安排在两至三周后进行活检（biopsy），不过她还是可以出院，仍适合接受警方调查。

庭上揭露，调查官再次为许淑慈录口供时，她突然把口供书撕掉。调查官把新控状的备份交给她时，她连控状也撕掉，对警员飙脏话，还称不会接受控状。她的言行举止，就连在场的“适当成年陪伴者”（Appropriate Adult）也吓着。

主控官透露，许淑慈要针对调查官报警，警方也配合她的要求，为她做了报案记录。

代表律师伦曜东认为，许淑慈身体不适，需要休息及与家人团聚才能继续配合警方调查。鉴于控方未能证明继续还押许淑慈能让警方掌握更多证据，许淑慈也没有潜逃的风险，伦曜东希望法官允许他的当事人保释。

法官斥行为恶劣无视司法

审理上诉申请的高庭法官洪承利，在庭上斥责许淑慈行为恶劣，指她不尊重调查和司法程序，干扰调查工作。法官指出，许淑慈面对的是极为严重的罪行，考虑到医生已经鉴定她适合继续接受调查，加上他不认为许淑慈会在获得保释后配合调查，他因此拒绝保释申请，谕令继续还押许淑慈。

案展明天过堂。

同一天，另两名涉案人柯杰智和诊所助理蔡清顺，则因为配合调查而获准保释。柯杰智在还押11天后，获准以2万元保释外出，但法官提醒他保释外出时不可接触涉案的其他被告和控方证人；蔡清顺则以1万5000元保释在外。两人将在3月14日过堂。

若被判罪成，三人都可能坐牢最长20年或罚款，或两者兼施。（部分人名译音）