虎年大家去踩青 树梢吊桥人龙百米

农历新年公众去踩青，昨天（2月2日）东海岸公园和户外景点人潮多，其中两个月前才重开的树梢吊桥昨早更是人头涌涌，排队人龙长达百米。

新年期间除了走访亲戚拜年，不少公众也趁假期到户外运动、亲近大自然。

昨天是大年初二，有公众告诉《新明日报》，麦里芝蓄水池附近的树梢吊桥（Tree Top Walk）入口处，早上出现长长人龙。

张先生（39岁）受访时说，趁初二假期带孩子到公园散步，岂料从停车场走入蓄水池公园时才发现，许多人都是朝树梢吊桥方向走去的。大约三公里长的路程，沿途也人山人海。

他表示，要到景点的入口时发现排起了长龙，自己加入人龙，但等了半个小时，队伍几乎没前进，于是决定原路折返。

他解释：“我带着年幼孩子，怕小孩受不了等太久。虽然去不了景点有些失望，但还是决定回头。”

另外，昨天也有不少公众到东海岸公园野餐。记者上午约11时走访发现，在场的不少是一家大小外出。李先生（60岁，退休）表示，自己每天早上都会来海边散步，新年假期的人明显比往常多。

樟宜海岸一带则出现一群“赶海人”，有的带上塑料桶和工具，在海边捡海产。一名年轻的女网民在特意在现场录制视频，并劝告大家注意保护海洋生态。

完整报道，请翻阅2022年2月3日的《新明日报》。