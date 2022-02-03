疑与送餐员争道起口角 男子开马赛地撞铁闸

马赛地司机疑与送餐员在斑马线争道，跟着被指冲前撞倒路旁教会的铁闸，倒车时还险些撞上骑士，惊动大批警员到场调查。

这起事故发生在昨天（2月2日）下午2时许，地点在大巴窑4巷第29座组屋附近，靠近胜利家庭中心（Victory Family Centre）教会的支援中心。

当地居民黄女士（70岁，退休）致电《新明日报》，指一辆汽车撞倒铁闸，倒车时差点撞上骑士，司机和骑士还发生口角，警方也到场。

《新明日报》记者赶往现场，涉事骑士哈鲁（20多岁，送餐员）表示，事发时他正赶往接单的餐厅，在斑马线过马路时与汽车“互不相让”，随后和对方起了口角。

车子突冲前 我吓得躲开

“我在斑马线理应有优先权，但对方试图在我面前驶过。我很生气，就质问司机，对方也摇下车窗和我吵，我随后把电动脚踏车停在路边和他理论，岂料车子突然冲前，吓得我赶紧躲开，车则直接撞倒旁边的大铁闸。”

他还指，车子随后又突然倒退，他闪开后，汽车撞倒他的电动脚踏车，十分危险，路人见状立即报警。

“我只想和他理论，没想到对方会做出这么危险的举动，也耽误了我的工作，不过既然我没大碍，也不想再追究，一切交由警方处理。”

涉鲁莽行事 30岁司机被捕

警方受询时表示，昨天接获一起鲁莽行事案的投报，30岁的司机随后被捕，无人受伤。

指目前案件仍在调查中。

马赛地是私召车

马赛地是私召车，司机不愿受访，四辆警车到场调查。

据观察，涉事的马赛地是一辆私召车，车头有刮花痕迹，现场也有多名警员前来调查。

司机在跟警员对话后，也不断查看车子，当记者上前询问时，他不愿多谈，称无可奉告。